Giocando si impara: AcegasApsAmga lancia online la versione natalizia degli "Eco-Games"

In tema con lo spirito del periodo, AcegasApsAmga rilancia la più recente e innovativa iniziativa digitale: gli Eco-games si vestono di Natale. I tre diversi giochi per smartphone, tablet e desktop progettati per imparare, divertendosi, a fare sempre meglio la raccolta differenziata si sono infatti colorati per le festività: oltre alla nuova grafica invernale, anche i rifiuti presenti nei tre mini-giochi sono ora tematizzati con il Natale.La raccolta differenziata non va infatti in vacanza e ora, grazie agli Ecogames, è possibile imparare divertendosi il corretto conferimento di rifiuti particolari come le ghirlande o le decorazioni natalizie dell’albero. Se apprendere divertendosi non è sufficiente però è importante ricordare che fino al 31 dicembre 2021 sono in palio anche premi per i partecipanti al gioco. Per ogni territorio è prevista infatti una classifica e per i primi classificati di ogni territorio c’è in palio un premio green: uno zaino contenente una shopper di cotone riciclato, una felpa, una t-shirt, semi di basilico o prezzemolo, una pianta di girasole e un adesivo laminato. Ma non solo i primi saranno ricompensati per le loro competenze nella raccolta differenziata: sono previsti premi e omaggi fino al decimo posto.

“Dai nuova vita al tuo Natale”

Anche i profili Twitter e Instagram di AcegasApsAmga si tingono di feste in questi giorni con i post dedicati al periodo natalizio. Oltre a narrare le attività della multiutility nei territori serviti durante le feste, AcegasApsAmga ha realizzato una campagna dedicata intitolata “Dai nuova vita al tuo Natale” sia come augurio a rinnovare le festività dopo un anno difficile, sia per richiamare il tema dell’economia circolare. La campagna si compone di 5 vignette che con toni simpatici invitano ad altrettanti comportamenti sostenibili durante le feste: dal non abbandonare gli alberi dopo Natale, al non buttare gli avanzi di cibo di pranzi e cenoni. Scandendo l’avvicinarsi del 25 dicembre, i consigli natalizi di AcegasApsAmga coloreranno le bacheche dei profili aziendali Twitter e Instagram, sul profilo Facebook di Natale a Padova.

Eco-games

Sono tre gli Eco-Games sulla raccolta differenziata: