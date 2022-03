Educare alla pace è possibile, a partire dai più giovanI: Gruppo Alcuni ripropone la serie “Cartoons for Peace”

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’anno 2000 e il suo intero primo decennio sono stati proclamati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Decennio internazionale per una Cultura di Pace e Non-Violenza per i Bambini nel Mondo. Per dare un contributo attivo in questo senso Gruppo Alcuni ha sviluppato l’iniziativa “Cartoons for Peace” in collaborazione con la rete di Scuole Associate dell’UNESCO e la RAI. Sono stati raccolti oltre mille storyboard sul tema della pace ideati da studenti in paesi come Ecuador, Egitto, Indonesia, Libano, Messico, Filippine, Qatar, Uganda e sono diventati una serie animata 20x1’ in 2D, per la regia di Sergio Manfio.

Questi straordinari brevi cartoon rivisti ai giorni nostri si rivelano, purtroppo, straordinariamente attuali .

La serie è disponibile

I co-produttori di “Cartoons for Peace” stanno attualmente rendendo questa miniserie di grande impatto disponibile gratuitamente per qualsiasi canale televisivo interessato a mandarla in onda, con il vantaggio che non è necessario il doppiaggio. Il produttore Francesco Manfio: “Riteniamo che questo contenuto animato sia ancora estremamente rilevante, perché riflette le speranze di migliaia di bambini in tutto il mondo e questo non è cambiato nel tempo. In cambio, chiediamo alle reti di dare un libero contributo per i bambini in Ucraina o in qualsiasi zona di guerr a, poiché i bambini sono le prime vittime dei conflitti”.

Gruppo Alcuni ha deciso di condividerli nuovamente anche in Italia, perché siano da spunto per scuole e famiglie, per aiutare i più piccoli a comprendere l’importanza della pace tra i popoli.

Sulla playlist “Cartoons for Peace” del nostro canale YouTube ( https://cutt.ly/6AdmAL5 ) si possono visualizzare i primi 4 brevi cartoni, ideati da bambini e ragazzi delle Scuole Associate Unesco nel mondo, e presto verranno caricati altri contenuti :

( ) : La guerra – Egitto https://cutt.ly/FAdoeYh

La guerra viene impersonata da un terribile drago metallico che incenerisce tutto quello che incontra. Un fiore nasce dalle macerie e riesce a fermarlo…

L'elmetto – Ecuador https://cutt.ly/EAdi4AC

In un desolato paesaggio di fine conflitto, un bambino usa un elmo come vaso per piantare un seme. Un soldato lo aiuta e da una massa di elmetti abbandonati assistiamo alla crescita di centinaia di piante verdi.

La colomba della pace – Libano https://cutt.ly/YAdopXn

Una colomba sorvola una zona di guerra e viene colpita da un soldato. Viene venduta ed esposta in una teca nel “Museo degli uccelli estinti”, ma un soffio di vento fa riprendere il volo al ramoscello di ulivo simbolo di pace…

La libertà – Filippine https://cutt.ly/nAdogiC

Un ragazzino sta cercando di liberare una colomba dalla gabbia in cui è imprigionata, ma non riesce a farlo da solo. Con l’aiuto di altri due bambini, la colomba viene liberata.

Lo stile di ogni episodio della serie è diverso, dal momento che gli animatori di Gruppo Alcuni hanno cercato di rispettare al massimo la grafica dei disegni inviati dagli studenti.

Gruppo Alcuni auspica che le scuole possano utilizzare questi materiali per sensibilizzare i giovani, grazie alle potenti immagini ideate dai bambini e ragazzi che raccontano la loro idea di pace."

