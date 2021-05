«Il segreto? Non stare mai fermi»: la signora Elena Gottardo compie i suoi primi 100 anni

Il sindaco Giovanna Rossi ed il vicesindaco Bruno Natale, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale e a nome dell’intera comunità, hanno voluto portare un augurio speciale alla signora Elena Gottardo per i suoi cent’anni

100 anni

L’Amministrazione Comunale ci teneva a consegnarle personalmente, in occasione di questo suo importante traguardo, il blasone della Città di Selvazzano Dentro e una copia del suo atto di nascita. Afferma il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi: «È stato bellissimo andare a fare gli auguri sabato primo maggio alla Signora Elena Gottardo per i suoi 100 anni. Una elegante signora che ci è venuta incontro da sola e ci ha accolto nella sua casa tra Tencarola e San Domenico dove vive da più di 60 anni. Abbiamo parlato di tutto, del Covid-19, della sua vaccinazione, di questo anno di paura e mille attenzioni. È stata una grande emozione ascoltare i suoi racconti, una vita ricca di amore e tanto lavoro, una vita dedicata alla famiglia, al marito, ai cinque figli, ai nipoti che, rimasti senza mamma da piccoli, ha cresciuto come fossero figli. Salutandomi alla fine mi ha sorriso e mi ha detto: “Ed ora mi aspettano i tempi supplementari!”». Aggiunge la festeggiata: «Ho rinunciato a fare la maestra per fare la mamma ma l’ho fatto volentieri e ho sempre tenuto io il timone e la gestione della casa. Il segreto per arrivare a spegnere 100 candeline? Leggere tanto, libri, riviste, fare da mangiare e insegnare a farlo, cucire, insomma mai stare fermi». Conclude il vicesindaco Bruno Natale: «Per noi è un onore andare a trovare i Concittadini e le Concittadine che festeggiano questi importanti compleanni, perché rappresentano la storia della nostra Città. Incontrare persone con così tanta esperienza e forza come la signora Elena Gottardo trasmette a tutti noi tanta energia».