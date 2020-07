Eletta "la Supercoppia Italiana 2020". Sul podio anche due coppie padovane

“La Supercoppia Italiana” è un’idea di Paolo Teti e di sua moglie Maria Grazia Montevecchi, ideatori fra l’altro dei concorsi di bellezza e simpatia come “Miss Mamma Italiana”, “il Babbo più Bello d’Italia”, “Miss Nonna” e “Miss Suocera”. Si tratta di un concorso che vuole premiare l’importanza della figura della coppia nel vivere quotidiano, in un tempo in cui la frenesia e il susseguirsi veloce dei giorni fanno spesso dimenticare che non si è soli e si condivide la vita con un’altra persona.

Le coppie premiate

Le coppie partecipanti, hanno dovuto dimostrare di essere affiatate, unite e complici in ogni situazione attraverso simpatici test riguardanti la loro vita di coppia, prove di abilità e l’immancabile passerella. La coppia vincitrice della 14° edizione del concorso, con la fascia di “La Supercoppia Italiana 2020” vive a Dueville (Vicenza) ed è composta da Barbara Pellizzari, 51 anni, broker di assicurazione e Arturo Tretto, 65 anni. Barbara ed Arturo sono sposati da 26 anni e sono genitori di Nicole e Lorenzo, di 18 ed 11 anni. Tra gli altri premiati nella categoria “La Supercoppia Italiana Sorriso” Giulia Faggin, 32 anni, casalinga ed Alberto Sambugaro, 34 anni, di Albignasego. Giulia ed Alberto sono sposati da 3 anni (dopo 12 anni di fidanzamento) e sono genitori di Aurora di 8 anni. “La Supercoppia Italiana Simpatia” Maria Grazia Vegro, 62 anni, funzionario pubblico e Daniele Cesanelli, 49 anni, imprenditore, di Albignasego. Maria Grazia e Daniele sono fidanzati da 13 anni.