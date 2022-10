Emily Ratajkowski in autogrill a Limenella: la foto sui social scatena i padovani

Chi nella prima mattinata di oggi, martedì 25 ottobre, aveva visto la Stories sul suo profilo Instagram da quasi 30 milioni di follower stentava a crederci, ma causa Whatsapp in blocco commenti e condivisioni sono state posticipate. Ora, però, la foto ha davvero fatto il giro dei social, e lo stupore, se possibile, è ancor più grande: Emily Ratajkowski, famosissima top model e attrice, si è immortalata nel parcheggio dell'autogrill di Limenella a Padova, sull'autostrada A4.

Limenella

A destare sospetti sulla reale data in cui è stata scattata la foto è l'abbigliamento della modella, che posa beata in canottiera bianca nel parcheggio dell'area di servizio vicino a un cestino dell'immondizia con sullo sfondo l'inconfondibile sagoma dell'Autogrill che sovrasta il tratto autostradale in questione. Che sia una foto attuale o meno, però, poco importa, visto che i fan padovani della top model sono letteralmente impazziti una volta riconosciuta la location, scatenandosi in simpatiche battute come «Si sarà fermata da Burger King» o «Almeno poteva fotografarsi con birra e Camogli».