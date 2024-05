Emozioni... in corsa, tutto pronto per l'ottava edizione della corsa di beneficenza

«Felicissimi di aver contribuito a una piccola goccia che, aggiunta a molte altre, ha creato un mare». E ancora: «Questo è uno degli appuntamenti che ogni anno io e la mia famiglia viviamo con infinita gioia». E ancora: «Una grande manifestazione che ha messo insieme le famiglie». Sono solo alcuni dei numerosi commenti che venivano condivisi dopo la scorsa edizione di "Emozioni... in corsa" e proprio con questo spirito si attende l’ottava kermesse che si svolgerà venerdì 31 maggio ad Albignasego.

Emozioni... in corsa

L’appuntamento è dalle 19.30 per il ritrovo in Piazza del Donatore e la partenza è prevista alle ore 20.30 con due percorsi disponibili, uno da 4 km per i camminatori e uno da 10 km per i runners. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta a Palazzo Santo Stefano, sede della Provincia di Padova, con la presenza del Consigliere provinciale delegato allo Sport, del Sindaco di Albignasego, dell'Assessore allo Sport di Albignasego, di Remo Giolo e Claudia Giolo organizzatori titolari dell'azienda Giolocenter, di Andrea Grigio del Gruppo Podistico Donatori Sangue di Albignasego e di Ivano Lachina in rappresentanza della Fondazione Città della Speranza.

Giolocenter

L’evento, atteso da sportivi e famiglie, è stato ideato da GioloCenter srl, azienda leader nel commercio di materiali di finitura edilizia e colorificio di Albignasego fortemente impegnato nella raccolta fondi: «Visto il successo della festa aziendale, intitolata “Emozioni”, che da sedici anni dedichiamo ai nostri clienti per donare risorse alla Ricerca della Città della Speranza, abbiamo voluto creare qualcosa aperto a tutta la comunità - commenta il titolare Remo Giolo - così abbiamo pensato di coinvolgere i nostri concittadini e tutta la provincia di Padova promuovendo questa corsa di beneficenza, un vero momento di aggregazione e condivisione solidale».

Gruppo Podistico Donatori Sangue

Indispensabile il contributo del Gruppo Podistico Donatori Sangue di Albignasego, che ogni anno mette in campo l’esperienza nell’organizzazione di eventi podistici di successo: «Gestire una corsa così partecipata - racconta Andrea Grigio, presidente del Gruppo Podistico Donatori Sangue di Albignasego - richiede impegno, esperienza e tempo e noi del Gpds Albignasego lo facciamo da oltre quarant’anni sempre con lo stesso entusiasmo. Lo noterete senz'altro, guardando i quasi 100 volontari che saranno in campo venerdì, perchè contribuire a questa manifestazione per noi è un onore visto che del nostro lavoro beneficerà chi è meno fortunato».

Albignasego

La buona riuscita è frutto anche dell’appoggio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Albignasego, dell’Associazione Ranger d’Italia e l’Associazione Carabinieri in Congedo. Inoltre, grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio, la corsa è arricchita da un percorso colorato, aperto a grandi e piccini, con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie in un momento magico di aggregazione, condivisione, allegria e spensieratezza in cui i partecipanti vengono inondati lungo il tragitto da polveri variopinte.

Gli aspetti organizzativi

Degli aspetti organizzativi si occupano direttamente Claudia e Stefano Giolo: «Quest’anno prevediamo di battere il record di allegria, di divertimento, di sorrisi e di persone coinvolte grazie alle attività che abbiamo preparato in piazza, dal photo point alle polaroid ricordo regalate ai partecipanti. Oltre ai due punti ristoro, a metà e fine percorso, saranno presenti numerosi servizi tra cui l’assistenza medica, il pronto soccorso con ambulanza, i vigili urbani, i pacemaker con differenti ritmi di corsa, il servizio scopa, la segnalazione chilometrica e il deposito di zaini e borse. A tutti i partecipanti verrà consegnata una maglietta tecnica celebrativa e ci saranno poi litri di birra offerti, oltre ai percorsi a colori. Ci sembra di creare una grande famiglia unita da uno stesso obiettivo: passare una serata insieme per una grande, grandissima causa». I numeri complessivi raccolti dal GioloCenter a partire dall’anno 2008 testimoniamo i risultati importanti ottenuti: sono stati complessivamente donati più di 230.000 €, nella maggior parte alla Fondazione Città della Speranza. Resta fondamentale, quindi, il supporto degli sponsor, che aiutano a sostenere le spese e a permettere di girare l’intero ricavato delle iscrizioni senza alcun tipo di trattenuta. Un ringraziamento speciale quest’anno va a Michelotto Gomme, Rigoni Lab, Siniat, Rockfon, Sikkens, New Lac, Gp Ufficio, Rofix, Fassa Bortolo, Ursa.