Enjoy colli Euganei: tanti buoni motivi per vivere il territorio della provincia di Padova

Escursioni a piedi, gite in barca, degustazioni guidate, notti all'aperto nelle tende sospese, cene a tema, laboratori per i più piccoli, corsi di avvicinamento al vino, trekking, pedalate senza pensieri lungo l'anello ciclabile, noleggio di bike ed e-bike. Non c'è che da scegliere tra le tante proposte organizzate!

#Aperdifiato

Vi incuriosisce una notte all'aperto sospesi tra gli alberi? La Coop A peridifiato vi propone le tende sospese ed escursioni guidate alla scoperta della natura incontaminata.

#Casamarina

Escursioni, ristoro, educazione ambientale, cene a tema. Casa Marina è il cuore pulsante dei Colli Euganei, da dove partire per le vostre gite a piedi e trovare tutta la simpatia e il calore di Coop Terra di Mezzo.

#Lovivo

Ogni esperienza può essere esclusiva, dalla visita guidata di un borgo medievale al corso di degustazione, dallo yoga in vigna al corso di cucina. I Colli Euganei e il Veneto non hanno segreti per lo staff di Lovivo Tour Experience.

#Viaggiarecuriosi

La scoperta dei Colli Euganei e del Veneto è più insolita che mai se la vivete con Carmen di Viaggiare Curiosi. Gite in barca a remi, escursioni in bicicletta, antichi laboratori artigianali e inediti ciceroni. La parola d'ordine tutto l'anno è sostenibilità.

