Erasmus Days, coinvolte 104 scuole: ripartono di slancio i progetti di mobilità per studenti

Dopo il Covid le scuole venete ripartono di slancio con i progetti di mobilità in Europa. Nel solo 2023 sono raddoppiate le scuole venete accreditate (104) per i progetti Erasmus plus, tutte hanno attivato scambi internazionali di docenti e di studenti in Europa. I progetti sono finanziati dalla Commissione Europea. La settimana appena conclusa ha visto manifestazioni in tutto il Veneto per raccontare e imparare le modalità di realizzazione dei progetti Erasmus plus.

Erasmus Days

Gli Erasmus Days si sono svolti a Verona, a Padova e a Montebelluna. Protagonisti gli studenti, che hanno raccontato i progetti realizzati con i loro coetanei francesi, tedeschi, finlandesi, spagnoli, greci, slovacchi, norvegesi: insomma,con tante scuole europee. Si sono scambiati tecniche di studio, hanno realizzato giornali tematici, video, addirittura spettacoli teatrali e un ricettario poliglotta di ricette e di diete. La lingua veicolare era spesso l’inglese, ma tutte le lingue sono state protagoniste. «Un errore - ha detto Alessandra Lovato, ambasciatrice del progetto Erasmus per il Veneto - pensare che lo scambio serve solo per conoscere le lingue, si tratta invece di conoscere altre società, i modi di fare scuola e formazione, di imparare ad essere cittadini europei e quest’anno si è puntato molto su progetti di sostenibilità e sull’agenda europea 2030. “Se molti ritengono che l'Unione europea sia stata supportata dagli studenti universitari partiti per l’Erasmus negli anni ‘90 - ha commentato Marco Bussetti, Direttore generale dell’USR Veneto - , la famosa “generazione Erasmus”, questi ragazzi di oggi, della primaria della secondaria di primo e di secondo grado, potranno essere protagonisti della futura Europa, unita in maniera più profonda e rispettosa delle diverse culture, dei diritti e dell’ambiente». Gli Erasmus Days sono stati voluti dalle tre Agenzie italiane Erasmus+, Indire, Inapp e Agenzia italiana per la Gioventù, coinvolgendo tutti i beneficiari del programma: scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, organizzazioni e associazioni. Tutti gli eventi hanno previsto il racconto delle esperienze degli studenti e laboratori dedicati ai docenti per approfondire le opportunità offerte dal Programma. Nato nel 1987, dal 2014 il Programma ha assunto la denominazione “Erasmus plus” per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. In Italia coinvolge 12mila istituti e 178 mila studenti. La Commissione Europea investe più di un miliardo e 200 milioni per questa iniziativa. Dopo il covid è stato rifinanziato dal 2021 al 2027 e le scuole che hanno acquisito l'accreditamento potranno fare programmi fino a quella data senza ulteriori passaggi burocratici.

Padova e Rovigo

L’11 ottobre è stata la volta delle province di Padova e Rovigo. L’Erasmus Day si è svolto presso l’Istituto Viola Marchesini a Rovigo. Ai laboratori hanno partecipato più di 60 docenti, si è parlato di come realizzare il progetto Erasmus plus partendo da zero. A curare questa parte le ambasciatrici Graziella Turatti, Mariapia Borghesan, Sara Terrassan. Tra le esperienze raccontate dagli studenti il mattino quella dell'Ipsaa Bellini di Trecenta. L’Istituto Bruno Munari di cui fa parte il Bellini ha una lunga tradizione Erasmus. Nel 2022 è partito il progetto con partner a scuole della Croazia, Grecia e Spagna. Il progetto è durato 34 mesi. Si intitola “Sustain-us” ed è stato dedicato alla sostenibilità del cibo. Oltre a un sito, è stato prodotto un e-book con almeno 80 ricette sostenibili. «Abbiamo prodotto - ha spiegato Graziella Turatti ambasciatrice Erasmus - un ricettario sostenibile e una rivista digitale dedicata al cibo povero e sostenibile. Abbiamo cercato modi alternativi di produzione alimentare e analizzato i vari tipi di diete, in particolare di quella mediterranea». La mobilità specifica per questo progetto ha riguardato una quindicina di studenti per una settimana. «Abbiamo lavorato anche online con i ragazzi che non sono fisicamente partiti, coinvolgendo intere classi nel prodotto finale». Tra le altre esperienze presentate quella del Liceo Celio-Roccatidi Rovigo. «Abbiamo tre mobilità in Irlanda - ha spiegato la professoressa Miriam Orlando - che hanno coinvolto una ventina di studenti. Significativa quella svolta a Ballinamore con una scuola che ha un edificio di recente costruzione e dove la didattica punta decisamente sul pratico. Così gli allievi italiani hanno scoperto che si insegna economia domestica, falegnameria, coltura e semina. Ha colpito la familiarità che c’è tra docenti e studenti e pure il dirigente scolastico spesso si intratteneva assieme agli studenti ospiti». Un'altra esperienza è stata condotta ad Aquisgrana in Germania con gli studenti di Scienze umane, Liceo artistico e Classico. Questa esperienza si concluderà con un’azione teatrale prevista con gli studenti tedeschi il 31 ottobre, presso l'auditorium Margherita Hack al Paleocapa di Rovigo. «Abbiamo lavorato sulla scrittura di un copione, ad ognuno dei 5 gruppi abbiamo affidato una frase di partenza». I progetti Erasmus hanno coinvolto anche docenti con l’attività di job shadowing, ovvero di affiancamento a un collega che insegna la stessa disciplina in una scuola estera. Questo passaggio ha l'obiettivo della scambio di metodologia e didattica all'interno dello spazio europeo dell’educazione.