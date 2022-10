Una stanza, sette vini e indizi da collegare per risolvere un rebus: ecco il "Secret wine escape" by Maeli

Una ne fa e cento ne pensa, è il caso dell’azienda di Baone Maeli che nel corso degli anni ha sempre saputo rinnovarsi e arrivare, perfino, ad essere l’unica azienda a vinificare il moscato giallo in cinque versioni diverse nei vulcanici Colli Euganei, ora lancia un format molto originale sulla degustazione del vino, la Secret Wine Escape. Pensato per i winelovers che vogliano mettere alla prova il proprio palato divertendosi, l’experience si svolgerà a weekend alterni, il sabato e la domenica, in due turni pomeridiani, alle ore 15.30 e alle ore 17 nella sede dell’azienda Maeli, in via Dietro Cero, 7 a Baone (PD).

Una stanza, sette vini e indizi da collegare

Gli ospiti si troveranno all'interno di una stanza con sette vini da degustare e alle prese con indizi da collegare per risolvere rebus e avanzare così di livello. In particolare, nella secret wine escape, nove partecipanti alla volta verranno accolti nella sala degustazione dell’azienda per la prima degustazione di tre vini da vitigni aromatici, tra i quali si nasconde sempre il moscato giallo Maeli. Un tributo, questo, al moscato giallo, DOCG dei Colli Euganei e protagonista indiscusso dei pluripremiati vini Maeli, che in un territorio vulcanico e di esemplare biodiversità come quello Euganeo, si esprime in modo versatile, dimostrando potenziale nell'affinamento.

“Trova Maeli”

Una volta risolta la prima sfida “Trova Maeli”, si avanzerà di livello per la degustazione successiva, in un’altra stanza, dove verranno proposti altri due vini bianchi e due vini rossi, tra i quali c’è sempre almeno un Maeli. Per chi trova Maeli, è prevista una sorpresa.

L’idea di Elisa Dilavanzo

Il format nasce da un’idea di Elisa Dilavanzo, titolare della cantina Maeli, cui creatività e coraggio non sono mai mancate. Per prima infatti lanciò le degustazioni online in Italia durante il primo lockdown per poi riaprire appena possibile le porte della cantina ospitando una rassegna di degustazioni originali nell’ambito del progetto #maelistappalarte, dove le degustazioni coinvolgevano di volta in volta ad artisti e musicisti, richiamando appassionati da tutta Italia.

Le degustazioni

Le degustazioni verranno guidate da Elisa Dilavanzo insieme a Giulia Sattin e Giacomo Solimene, quest'ultimi già noti per i loro eventi esclusivi con il format Secret Wine Tasting, che cureranno anche la scelta dei vini proposti alla cieca in degustazione. «Giulia e Giacomo sono partner perfetti per questo format, essendo sommelier giovani, preparati e credibili. La loro simpatia e la loro professionalità li rendono davvero speciali per i loro ruoli di comunicatori del Vino, per questo sono molto seguiti» commenta Elisa Dilavanzo.

Dettagli e prenotazioni

Le degustazioni sono su prenotazione per un numero limitato a sole nove persone per ogni appuntamento. Il costo della esperienza è di 25 euro comprensivi di 7 vini, accompagnati da pane e focacce artigianali.

Per informazioni e prenotazioni cliccare visit.maeliwine.com o scrivere a prenotazioni@maeliwine.com, oppure telefonare ai numeri 3803825750 e 3313155244.

Info

Maeli - Via Dietro Cero 7, 35030 Baone (PD) - +39 331 3155244 - info@maeliwine.com

https://maeliwine.com/

https://www.instagram.com/maeliwine/

