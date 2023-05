Esercitazioni per allarme terremoto: nella Bassa la "Giornata della sicurezza"

Si è svolta a Brugine sabato 29 aprile la prima giornata della sicurezza: un attività che prevedeva il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie Caron (250 alunni), la protezione civile di Brugine (15 partecipanti), il gruppo cinofilo di Cavarzere (15 partecipanti), la Pro Loco di Campagnola di Brugine e la Polisportiva Due Stelle.

Giornata della sicurezza

La giornata, organizzata a sorpresa per i ragazzi, è iniziata con un'esercitazione di evacuazione della scuola per allarme terremoto. Sono poi arrivate, contattate dal sindaco di Brugine Michele Giraldo, la protezione Civile e Il gruppo cinofilo per valutare la presenza di alunni nel plesso, con tanto di recupero di un alunno (precedentemente istruito). I ragazzi sono stati quindi accompagnati al campo sportivo, dove sono state allestite quattro stazioni di addestramento: montaggio tende e brandine, utilizzo di pompe e torre faro, preparazione sacchi per piena ed esercitazione con cani. Conclusione con l’esibizione del gruppo cinofilo di Cavarzere, che ha effettuato una serie di dimostrazioni di recupero disperso, addestramento, agility e altre attività. Afferma il sindaco Michele Giraldo: «Abbiamo lavorato molto per preparare questa attività nei minimi dettagli. È importante che i ragazzi siano sempre pronti in caso di necessità e che vengano sensibilizzati su attività come quelle svolte da Protezione Civile e Gruppo Cinofilo. Un domani sicuramente potranno essere loro i protagonisti di queste attività come volontari. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa giornata in particolare Jessica Cecconello mente dell’attività».