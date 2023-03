E-sport, il Calcio Padova rinnova la "cantera": scelti i due nuovi titolari

I titolari del Team Esport del Calcio Padova sono Pierluigi Tiralongo (35 anni, Limena) e Simone De Lazzari (19 anni, Codevigo): sono stati scelti sabato 4 marzo al termine del torneo finale su EA Sports FIFA 23, che ha chiuso la settimana di selezione coordinata da WeArena, partner dei biancoscudati per il progetto Esport.

Esport

Una settimana che ha visto avvicendarsi una cinquantina di candidati, oltre che i player già presenti in cantera che si sono rimessi in gioco, nella gigantesca arena tecnologica allestita al primo piano del centro commerciale Le Brentelle. Un evento che ha visto sì il calcio “digitale” protagonista, ma non solo: in moltissimi, grandi e piccoli, hanno approfittato delle postazioni di gioco libero con tanti videogame disponibili. Tiralongo e De Lazzari, che ora difenderanno i colori biancoscudati nel campionato ufficiale eSerie C di Lega Pro, sono entrambi delle conferme. Tiralongo è stato il primo titolare del Team Esport del Calcio Padova insieme a Roberto Curci (41 anni), che ora diventa a tutti gli effetti coach e mentore della cantera biancoscudata, in aggiunta al lavoro che già svolge nelle giovanili del calcio “tradizionale”. De Lazzari era già in cantera, avendo superato le selezioni che si erano tenute l’estate scorsa ancora a Le Brentelle. E questa settimana di showmatch, trasmessi sempre in diretta sul canale Twitch di WeArena, ha portato altre forze fresche, ben sei, al progetto Esport. Non basta, infatti, cavarsela coi videogiochi per essere un player professionista, ma bisogna dimostrare di avere grande concentrazione e capacità di reggere alla pressione, oltre che doti comunicative. Tutti aspetti che i candidati hanno potuto tirare fuori solo sfidandosi “live”.

Cantera

Ecco, quindi, tra new entry e conferme, la rinnovata cantera Esport del Calcio Padova, guidata da coach Roberto Curci. I 18 componenti, che affiancheranno in questa stagione i titolari Pierluigi Tiralongo e Simone De Lazzari, in ordine alfabetico sono: