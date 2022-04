Un appuntamento irrinunciabile per chi ha il pollice verde: torna "Este in Fiore"

Este in Fiore torna e rinnova la propria immagine con l’apporto degli studenti atestini: il 22, il 23 e il 24 aprile prossimi i giardini del Castello e il centro storico atestino torneranno a fiorire per la 19a edizione dell'attesa manifestazione. Dopo due anni, quindi, torna nella sua collocazione temporale classica uno dei maggiori eventi a livello nazionale nell’ambito del vivaismo di qualità, del florovivaismo e dei prodotti tradizionali. Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti di fiori e piante, della loro bellezza, ma anche della loro storia e delle loro qualità curative.

Este in Fiore

Il tema principale dell'edizione 2022 sarà «I Giardini della Rinascita: rigenerarsi con la natura», in omaggio al supporto psicofisico che le piante e la loro coltivazione hanno fornito all’uomo in questi due anni di lotta alla pandemia. La kermesse si dipanerà in tre giornate ricche di appuntamenti culturali, workshop e laboratori che affiancheranno l’attività dei molti espositori in arrivo da tutta Italia. Con l’intento di rinnovare l’immagine dell’evento, nei primi giorni di marzo l’amministrazione comunale ha invitato formalmente i giovani atestini a creare il logo che accompagnerà tutta la comunicazione della rassegna. Il contest è stato riservato agli studenti, residenti e non residenti a Este, che frequentano gli istituti secondari superiori del comune, l’Istituto Salesiano Manfredini e la Scuola Professionale Irea Morini Pedrina, e a tutti i giovani residenti a Este che frequentano le scuole secondarie superiori e di formazione professionale con sede in altri comuni. I requisiti del nuovo simbolo dovevano essere l’immediatezza, l’efficacia e la capacità di identificare Este in Fiore a livello nazionale e internazionale come fiera del settore di qualità. Fra le 23 proposte arrivate entro il 21 marzo negli uffici dell’amministrazione comunale, è risultato vincitore il logo creato da Jasmine Rizzi, studentessa del Manfredini; una menzione speciale è stata riservata all’immagine creata da Viviana Ma e Erisson Vitor Soldà Barbosa Da Silva, studenti dell’I.R.E.A. Morini Pedrina, alla cui originale proposta grafica sarà dedicata, tra le altre cose, la locandina dell’evento. I vincitori verranno premiati nel corso della conferenza stampa di presentazione di Este in Fiore mercoledì 20 aprile alle 12 in Comune, mentre tutte le altre proposte saranno esposte al pubblico nel corso della manifestazione Este in Fiore 2022.