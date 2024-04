Partenza col botto per "L'Europa in Prato": si punta al record di presenze

La giornata bella ma non eccessivamente calda, la magia del Prato della Valle, la curiosità dei padovani e i tanti turisti presenti in città: ecco i quattro fattori che hanno determinato la partenza col botto per "L'Europa In Prato", la manifestazione organizzata da Fiva Confcommercio nazionale e da Fiva Ascom Padova col patrocinio del Comune di Padova, assessorato al commercio e alle attività produttive, in collaborazione con Camera di Commercio di Padova e Venicepromex.

Europa in Prato

«L'afflusso è stato costante e subito robusto - ha commentato il presidente della Fiva Ascom Confcommercio di Padova, Ilario Sattin, mentre percorreva a più riprese col segretario Davide Gomiero, l'"anello" del Prato dove hanno preso posto i circa 140 banchi presenti alla manifestazione - cosa che ci fa ben sperare per un'edizione record visto che quest'anno possiamo vantare, grazie al calendario favorevole, ben 4 giorni di esposizione visto che saremo presenti fino al primo maggio». Come vuole una tradizione che quest'anno festeggia i 19 anni di onorata carriera,mentre fin dalle 9 la gente si è assiepata davanti ai banchi che presentano le merci più varie, verso mezzogiorno hanno cominciato a riempirsi i tavoli dei numerosi operatori internazionali e delle regioni italiane che propongono i loro piatti tipici. Grande curiosità, ovviamente, per la postazione della "new entry" Scozia che va così ad aumentare la presenza delle isole britanniche e che, ad occhio e croce, sarà una delle probabili premiate domani, lunedì, alle 11, nel corso della semplice cerimonia che ogni anno segnala i banchi più interessanti.