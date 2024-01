Pnrr: due mesi di eventi gratuiti accessibili a tutti al Museo della centuriazione romana

Archeologia e centuriazione con gli antichi romani, architettura e design con Aldo Rossi, giornalismo e avventura con Cesco Tomaselli, per tutte e per tutti, senza barriere cognitive o architettoniche? Il Museo della Centuriazione Romana di Borgoricco si mette in gioco e sperimenta nuove modalità di esperienze di partecipazione alla cultura e al piacere della conoscenza completamente accessibili.

Le risorse

Grazie alle risorse assegnate al Comune di Borgoricco dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei nell’ambito delle risorse a valere sul PNRR, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" nei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura" si procede con gli interventi per rendere il Museo della Centuriazione Romana inclusivo e accessibile a tutti, dal punto di vista architettonico e dei contenuti.

Gli eventi

Nel corso dei prossimi due mesi sono previsti due cicli di eventi: si inizia domenica 14 gennaio 2024 alle ore 15.30 con il primo appuntamento “Toccare con mano il paesaggio della centuriazione” e si prosegue con le date del 21 gennaio, 4, 11 e 25 febbraio 2024. Si tratta di esperienze che coinvolgono i cinque sensi con visite accompagnate da archeologa e da un’interprete italiano/LIS e con degustazione di prodotti legati alla tradizione agricola del territorio dell’Alta Padovana e in particolare del Camposampierese.

Per i bambini

E per i bambini tre appuntamenti domenicali dedicati alla scoperta di “tutte le lingue del mondo” con lettura animata e interpretata e realizzazione di libri tattili: 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2023 alle ore 15.30 chi ha 4/7 anni e alle ore 17.00 chi ha 8/11 anni.

Temi diversi

Per entrambi i cicli, ogni appuntamento tocca un tema diverso per poter avvicinare l’interesse del pubblico più eterogeneo. Le attività sono condotte da un team di esperte in divulgazione museale con il supporto di un’interprete LIS, di una traduttrice in inglese e di consulenti ciechi, sordi e con disabilità cognitive o fisiche, coordinato da Scatola Cultura s.c.s. sotto la Direzione del Museo e dei referenti del Comune.

Come partecipare

È prevista la gratuità dei biglietti d’ingresso e di tutti i servizi, su prenotazione entro le ore 12 del sabato precedente scrivendo a museocenturiazione.servizi@gmail.com

Per informazioni si consiglia di telefonare al numero 0499336321 o scrivere sms, via Wa o Telegram al 3479941448 e per rimanere aggiornati sugli eventi consultate il sito www.centroculturalealdorossi.it.

Museo della Centuriazione Romana

Museo a Borgoricco

Viale Europa, 12, 35010 Borgoricco PD

https://www.facebook.com/MuseoCenturiazione/