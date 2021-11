"La scuola uccide la creatività": Evyrein torna a colpire in pieno centro

Chiamarla provocazione è quasi un eufemismo: lo street artist Evyrein con la sua ultima opera intitolata "Pinxit Mea" non le manda a dire.

Evyrein

Apparsa nella notte tra il 28 e il 29 novembre, è un pugno nello stomaco: si tratta della famosa "tavola lucana", ovviamente rivista dall'artista. Rappresenta infatti il presunto ritratto di Leonardo da Vinci con dei dettagli molto forti. Una spilla raffigurante la sua Monnalisa vestita da Superman appoggiata al suo cappello,un piercing al naso e una croce rovesciata tatuata accanto l'occhio destro. Difficile non notare una grossa scritta al centro della cornice del dipinto "School Kills Creativity", ovvero "la scuola uccide la creatività". Ma non è tutto: con un'arroganza spiazzante il genio di Leonardo sfoggia un dito medio rivolto all'osservatore. Dalla sua mano tatuata si intravede una siringa che ricorda il vaccino come fu per il suo famoso Sant'Antonio, quasi subito vandalizzato, il quale fece discutere molto ai tempi del primo lockdown. Non a caso è stata realizzata sulla parete centrale dello storico palazzo Liviano costruito dall'architetto milanese Gio Ponti, dove oggi ospita la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio culturale ed il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica, dove quasi un anno fa è stata cancellata in meno di 24 ore la prostituta che aveva realizzato in occasione dellla festa della donna dal titolo "Only god can judge me". La tecnica utilizzata ricorda l'opera con la quale ha omaggiato Giotto per Padova Urbs Picta, la quale è entrata a far parte del patrimonio Unesco. Leggere tra le righe è l'unica cosa da fare di fronte a un'opera come questa che non passerà assolutamente inosservata.