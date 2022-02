"Solo lettere d'amore": Evyrein torna a colpire a San Valentino

Una provocazione delle sue, anche a San Valentino: lo street artist Evyrein torna a colpire in città.

Evyrein

Lo ha fatto in piena notte, per "omaggiare" la festa degli innamorati a modo suo: in Ghetto, infatti, una delle classiche cassette rosse in cui imbucare lettere e cartoline si è trasformata in un'opera d'arte ironica. Sotto alla grande scritta bianca "Love letters only" (solo lettere d'amore), infatti, ci sono due mani che "invitano" a compiere un altro gesto altrettanto universale. La firma della dissacrante opera? Una lavagnetta luminosa sopra alla cassetta con la scritta "Evyrein è stato qui" circondata da un grande cuore rosso. Perché San Valentino è San Valentino...