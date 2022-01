Il presidente Bui in visita alla Pegaso Industries SpA «Le aziende del nostro territorio diventano leader»

L’obiettivo era crescere in maniera esponenziale sui mercati internazionali e Pegaso Industries SPA lo ha centrato in pieno confermandosi leader mondiale in progettazione, produzione e commercializzazione di macchinari ausiliari alla lavorazione delle materie plastiche. Il quartier generale è a Borgoricco, su un’area di quasi 100mila metri quadrati che rischia di diventare troppo piccola in breve tempo.

La società

Pegaso Industries SpA è la holding creata da Rinaldo Piva, Gianfranco Cattapan e Michele Zanon e che racchiude sotto lo stesso cappello 5 realtà produttive di eccellenza: Plastic System, Pet Solutions, Ergomec, Blauwer e Steelsystem.

Plastic System è la primogenita del gruppo, nata nel 1994 ha saputo affermarsi velocemente e caparbiamente nel settore dei macchinari per la lavorazione delle materie plastiche. A questa si è aggiunta PET Solutions, specializzata negli impianti di beverage packaging, poi Blauwer che ha aumentato il kwon how in ambito di refrigerazione, Steelsystem che permette al gruppo di produrre home-made la componentistica in acciaio dei macchinari e, infine, Ergomec attiva nello stoccaggio, trattamento e dosaggio di granuli e polveri per il settore plastico.

Non solo in Italia

Pegaso Industries SpA non solo è il gruppo più giovane fra i leader mondiali, ma riesce a dare al cliente la fornitura del macchinario “chiavi in mano” anche nel caso di impianti speciali dalle dimensioni diverse. L’espansione di Pegaso Industries SpA si snoda non solo in Italia, ma anche in Cina, dove c’è un sito produttivo molto importante, in Usa, in America Latina e in India con filiali produttive e commerciali.

È affascinante

Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, ha fatto visita personalmente alla sede di Borgoricco per incontrare il Presidente di Pegaso Industries SpA, l’ing. Rinaldo Piva. «Resto sempre affascinato – ha detto Bui – quando vedo aziende del nostro territorio che diventano leader a livello mondiale, ma soprattutto sono particolarmente entusiasta della capacità e dell’intraprendenza dei nostri imprenditori. Come Istituzioni dobbiamo essere sempre più consapevoli della necessità di elaborare una strategia di sviluppo adeguata al territorio, indispensabile per investire bene le risorse, soprattutto del PNRR. È un tema che ho a cuore da diverso tempo: abbiamo bisogno di infrastrutture moderne a supporto della mobilità delle persone e delle merci. Lo dobbiamo fare per agevolare le nostre imprese che generano valore nel territorio».

La lavorazione

Pegaso Industries SpA va oltre all’innovazione tecnologica, ponendosi in prima fila anche nella rivoluzione green in atto: i macchinari costruiti dalla holdign possono tranquillamente utilizzare sia plastica riciclata, che grazie a un processo avveniristico viene totalmente depurata dal benzene nocivo all’uomo, sia bio-plastica. Inoltre, grazie all’utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, il gruppo ha raggiunto livelli di produzione altissimi nel pieno rispetto dell’ambiente, migliorando le prestazioni e riducendo i consumi.

«Passare dal locale al globale»

«Passare dal locale al globale è stato possibile grazie alla costante ricerca di soluzioni sempre più performanti ed efficaci – ha detto Rinaldo Piva, presidente della holding – Abbiamo puntato molto sulla formazione e sulla crescita professionale dei nostri collaboratori, dando loro la possibilità di fare carriere all’interno del gruppo. La formazione per noi ha un valore inestimabile al punto che è un servizio che forniamo gratuitamente anche ai nostri clienti».

Non ci si ferma

Nonostante 520 dipendenti e 500 impianti all’anno, Pegaso Industries SpA è ancora in piena espansione e si sta affacciando anche su mercati finora inesplorati come il mondo della moda. Le tecniche di lavorazione della plastica della holding padovana, infatti, hanno richiamato l’attenzione di marchi di lusso che hanno capito immediatamente le potenzialità dei macchinari e la qualità garantita dai processi di lavorazione di Pegaso Industries SpA.