"Fare vin", il video del Canal per la vendemmia 2022 con il cameo di Zaia

Per ogni vendemmia l'influencer trevigiano Canal il Canal sforna un video che inneggia alla festa, al “fare vin”. Quest'anno sulle inconfondibili note di “Dancing Queen” degli Abba, il motivetto risulta essere allegro ma non troppo, come i tempi in cui ci ritroviamo. Il risultato è intimo e fa pensare alla bellezza e alla magia che c’è dietro a una bottiglia di vino tanto che, per gli animi più sensibili, la visione riesce perfino a far commuovere.

Nel video anche Luca Zaia

A Padova Nicola Canal è di certo conosciuto anche perché, nel 2020, la canzone della vendemmia dal titolo “Ho voglia di vin!” fu un inno di speranza e fu girato proprio a Vo’. Questo del 2022, invece, è ambientato a Farra di Soligo (provincia di Treviso), "le più belle colline Unesco", dove la comunità lo ha sempre supportato numerosa; tra i partecipanti 100 comparse da tutta Italia, reclutate su Instagram, dentro c'è anche un cameo di Luca Zaia, che suona il piano e poi brinda con un prosecco, ovviamente.

Una tradizione

È dal 2017 che il Canal celebra la raccolta dell’uva con immagini e canzoni spensierate ed è diventata oramai una tradizione attesa, un appuntamento fisso, proprio come la vendemmia.

Foto e video da YouTube