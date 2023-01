La Federugby si affida allo studio padovano The Skill per la comunicazione

La Federazione Italiana Rugby ha scelto lo studio di comunicazione padovano The Skill, specializzato in reputation building, pr e media relations, per un importante progetto di comunicazione strategica che si pone l’obiettivo di far conoscere sempre di più questa disciplina sportiva, attraverso un’ampia attività di narrazione che verrà declinata sui media nazionali e locali.

Federugby

Lo studio di comunicazione, che ha sedi anche a Roma e Milano ed è guidato dal Ceo Andrea Camaiora, affiancherà Federugby per tutto il 2023, intraprendendo una serie di azioni finalizzate a valorizzare le attività federali con risvolti istituzionali, sociali ed economici, allo scopo di accrescere ancor di più la platea di appassionati al rugby e potenziarne la visibilità sui territori. Al centro dello storytelling tutte le attività della Federazione Italiana Rugby rispetto al rugby di base, femminile e integrato, ma anche tutela della salute e player welfare, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale d’impresa, fino alla comunicazione economica. «Eravamo alla ricerca di una realtà in grado di supportarci nel raggiungimento di nuovi pubblici media - ha dichiarato Andrea Cimbrico, responsabile comunicazione di Federugby - e con The Skill l’intesa è stata immediata: Il rugby ha storie, valori e persone che meritano di essere conosciute anche al di fuori del nostro pubblico tradizionale e siamo certi che The Skill sia la struttura giusta per aiutarci a raggiungere l’obiettivo di rendere il rugby uno sport sempre più conosciuto e apprezzato dal grande pubblico di appassionati italiani».

The Skill

Per affrontare al meglio l’incarico è stato costituito un team di progetto coordinato dai giornalisti Alessandro Benigno e Lorenzo Munegato, esperti di comunicazione strategica e sportiva. Afferma Andrea Camaiora: «Ringraziamo il presidente di Federugby Marzio Innocenti e il responsabile comunicazione Andrea Cimbrico per aver deciso di avviare con The Skill un progetto stimolante e ambizioso». Aggiungono Benigno e Munegato: «The Skill ha raccolto con grande entusiasmo questa nuova sfida che ci vedrà impegnati nel raccontare una disciplina sportiva affascinante, ricca di curiosità e opportunità che vogliamo far conoscere a un pubblico eterogeneo e sempre più ampio, utilizzando linguaggi e canali originali».