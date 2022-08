Ferragosto in Prato della Valle, tutto pronto per la grande festa

Ritorna dopo due anni di forzata rinuncia il grande spettacolo di Ferragosto con musica e fuochi artificiali in Prato della Valle, certamente uno dei grandi appuntamenti estivi della nostra città, dedicato ai padovani ancora presenti a Padova e ai tanti turisti che affollano le nostre piazze e i nostri monumenti. Un momento di festa, legato per tutti a tanti ricordi.

Lo spettacolo musicale

Quest’anno lo spettacolo musicale che inizierà alle ore 21.00 e il cui palco sarà posizionato nel lobo di Prato della Valle verso Santa Giustina, sarà ancora più entusiasmante: partecipano infatti, tra gli altri, personaggi di calibro internazionale come Leony da Berlino e Kayma da Tel Aviv, artisti da decine di milioni di visualizzazioni su Youtube che sicuramente saranno un richiamo per il pubblico in particolare più giovane. La musica dal palco terminerà alle 23.30 per dare spazio allo spettacolo pirotecnico e riprenderà subito dopo mezzanotte con il dj set di Diego Broggio, che accompagnerà il pubblico in attesa del deflusso.

Fuochi d'artificio

Sarà uno spettacolo più colorato e vivace del solito, un inno alla vita e alla pace, quanto mai appropriato quest’anno, con una guerra in corso alle porte dell’Europa. Ma sarà anche uno spettacolo rispettoso degli animali e dell’ambiente, perché in collaborazione con la LAV e Parente Fireworks, un’eccellenza mondiale del settore è stato messo a punto un sistema di sparo dei fuochi particolarmente silenzioso e rispettoso dell’ambiente anche sul fronte dell’inquinamento da polveri sottili.

Organizzazione

Da un punto di vista organizzativo questi sono i punti salienti:

chiusura del traffico veicolare dalle 19.00 alle 2.00. Resta aperto il parcheggio di Piazza Rabin con accesso da via Marghera.

divieto di introdurre oggetti contundenti e bottiglie di vetro, raccomandazione di non portare animali domestici (condivisa con LAV)

disinfestazione contro le zanzare a titolo precauzionale nella notte precedente l’evento con la raccomandazione di utilizzare dei repellenti, come deve essere consuetudine in questo periodo dell’anno quando si esce di casa.

il tram sarà sostituito da corse di autobus, mentre le linee di bus che passano in Prato della Valle subiranno deviazioni di percorso

è vietato anche accendere e far volare lanterne cinesi, così come alzare in volo droni per riprese di foto e video.

Antonio Bressa

L’assessore ai grandi eventi del Comune di Padova sottolinea: «Sono felice della ripresa di questo tradizionale appuntamento dell’estate, è una festa del ritorno alla vita anche nella dimensione dei grandi eventi di piazza di cui sentivamo la mancanza. È bello potersi ritrovare di nuovo assieme a fare festa. Ma ci sono altre importanti ragioni che mi fanno contento. La prima, che grazie all’impegno di Radio Company, avremo uno spettacolo musicale di fama internazionale con la presenza di artisti del calibro di Fasma, Leony e Kayma conosciutissimi da più giovani. La secondan che lo spettacolo con i fuochi artificiali, quest’anno è dedicato alla Pace. Padova è una città di cultura e di scienza e una città da sempre impegnata per la Pace. Per questo viste le vicende belliche in Ucraina abbiamo deciso di dedicare a questo tema lo spettacolo piromusicale. Infine, ma non meno importante sarà uno spettacolo ancora più rispettoso degli animali e dell’ambiente. Abbiamo collaborato con LAV e Parente Fireworks e realizzato così uno spettacolo ancora più silenzioso, ma più spettacolare e colorato del solito e a bassissima emissione di micropolveri. Sarà una serata che regalerà forti emozioni a tutti».

Radio Company

Michele Ruffatto di Radio Company spiega: «È già tutto pronto per questo grande spettacolo, che noi organizziamo dal 1996, che ha sempre ospitato giovani artisti emergenti, diventati poi star internazionali. Quest’anno abbiamo con noi anche due artisti internazionali, Leony da Berlino e Kayma da Tel Aviv che questa estate sono stati molto presenti in tutte le radio Europee e lo abbiamo fatto proprio per sottolineare il ritorno di questo appuntamento dopo due anni di stop obbligato».

Parente Fireworks

Antonio Parente, Creative Director della Parente Fireworks commenta: «Cerchiamo di dare un messaggio di pace anche con i fuochi d’artificio, penso che sia interessante per farlo arrivare in modo originale a un pubblico che è in Prato per festeggiare ma che giusto non dimentichi quello che accade non molto lontano da qui. Anche con i fuochi si può fare. Sarà molto incentrato sui colori, un inno alla vita, che è strettamente legata alla pace, un segnale di ripresa che spero coinvolga tutti».