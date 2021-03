Le zeppole in quattro gusti diversi: la festa del papà alla pasticceria Marisa

i possono ordinare online e venire a ritirarle in Pasticceria a partire da venerdì 19 marzo. Costo? Sei euro all'una

La pasticceria Marisa quest’anno per la festa del papà ha creato delle zeppole davvero speciali: quattro gusti diversi, per soddisfare proprio tutti. Si possono ordinare online e venire a ritirarle in Pasticceria a partire da venerdì 19 marzo. Costo? Sei euro all'una.

Ecco i gusti:

Papà forzuto

Crema montata al cioccolato fondente, biscotto di cioccolato e sale Maldon, glassa al cioccolato fondente. Scoprila qui

Pandoro glassato al cioccolato

Crema montata alla vaniglia, amarene allo sciroppo. Scoprila qui

Papà gioioso

Crema montata al pistacchio, albicocche semicandite. Scoprila qui

Papà premuroso

Crema montata al cioccolato al latte, nocciole caramellate. Scoprila qui

