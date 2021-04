Speciali dolci bijoux: per la festa della mamma arrivano i gioielli di cioccolato della Pasticceria Biasetto

Il Maestro Pasticcere Luigi Biasetto di Padova è pronto a festeggiare le mamme con le creazioni della linea speciale MammaMia! La collezione della Pasticceria Biasetto torna per parlare al cuore di tutte le mamme con dolcezza, eleganza e delicatezza. Quest’anno, per la prima volta assieme a macaron, cioccolatini, torte e lievitati, debutta una linea di speciali dolci bijoux - composta da collier, bracciale e anello - per celebrare la donna più importante di sempre. Per i bijoux il pasticcere Luigi Biasetto ha scelto la perla come sinonimo di eleganza e classe, il simbolo essenziale della femminilità creatrice.

Collier e bracciale

Un prezioso cuore di cioccolato fra perle di cioccolato bianco ripiene di cremino alle mandorle. Per questa creazione il cremino è stato profumato con l’aroma della più pregiata delle rose: la rosa bulgara. Il collier e il bracciale sono disponibili nella Pasticceria Biasetto di Padova, nello shop online e su MyMenu Padova.

Anello

Una lussuosa perla al cioccolato bianco ripiena di cremino alle mandorle profumato alla rosa bulgara montata su un anello di cioccolato fondente. Disponibile solo nella Pasticceria Biasetto.

Macaron MammaMia

Limited edition dei famosi macaron Biasetto dai gusti delicati e raffinati: un cremoso al latte di mandorle e pistacchi con un cuore di coulis all’amarena. Il guscio è serigrafato con un motivo a rose. I macaron sono disponibili in blister da 3, 6, 8 e 12 pezzi nella Pasticceria Biasetto, nello shop online e su MyMenu Padova.

Cioccolatini MammaMia

Due le versioni di cioccolatini firmati Biasetto per la Festa della Mamma: cuore rosa chiaro, con ripieno di cremoso al latte di mandorla, infusione di amarena e rosa bulgara; cuore rosa scuro, con ripieno di cremino al pistacchio di Bronte variegato amarena. I cioccolatini cuore sono disponibili in blister da 3 e 6 pezzi nella Pasticceria Biasetto, nello shop online e su MyMenu Padova.

Torta MammaMia

Novità è la golosa Torta Mammamia a forma di cuore: su un fondo di gianduia croccante ai pistacchi e mandorle pralinate uno strato di pan di Spagna ‘paradiso’ farcito con crema leggera al mascarpone e pistacchio di Bronte. Tocco finale la glassatura con cremoso al latte di mandorla variegato con amarene. La Torta Mammamia è disponibile solo nella Pasticceria Biasetto e nelle rivendite Biasetto.

Focaccia MammaMia

Per la Festa della Mamma c’è anche un lievitato firmato Biasetto. Una soffice focaccia a lunga lievitazione, con lievito madre, ai profumi di lamponi, rosa e mandorla, decorata con cremino di mandorla d’Avola profumato di rosa con croccanti scaglie di rosa naturali. La focaccia MammaMia (500g) è disponibile nella Pasticceria Biasetto, nello shop online e su MyMenu Padova.

Prezzi nello shop online www.pasticceriabiasetto.it :

Collier 35 euro; braccialetto 17 euro e anello 6 euro

Macaron astuccio da 12 pezzi 25 euro

Cioccolatini astuccio da 3 pezzi 4 euro, da 6 pezzi 7 euro

Torta 6 porzioni 38 euro

Focaccia 500 g 24 euro

Foto di Lonati Fotografia