"Donn'Allegria": la dolce creazione della pasticceria Marisa di Arsego per la festa della donna

Non solo fiori per la festa della donna! Lunedì 8 la pasticceria Marisa di Arsego è pronta per celebrare questa meravigliosa festa con una speciale creazione, delicata ed elegante: Donn'Allegria.

Il dolce

Donn'Allegria è una monoporzione mimosa con un fondino di friabile frolla alle mandorle, panna cotta alla vaniglia, composta di fragoline di bosco, cuore avvolgente di caramello ai tre frutti rossi e crema morbida alla mandorla e limone di Sorrento. La monoporzione sarà impreziosita da una cupola e da un dolce pensiero.

Ordini e ritiri

Si possomo ritirare le torte esclusivamente in pasticceria, nei giorni di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 marzo. Qui il link per ordinare la monoporzione.

Info web