Festa delle famiglie: si cercano libri usati da rivendere per beneficienza 

Domenica 12 maggio la Consulta delle associazioni di Montegrotto Terme e all’amministrazione comunale organizzano, presso il Monastero di Santa Chiara di Mezzavia di Montegrotto Terme, la prima edizione della Festa delle famiglie. Nell’ambito della festa verranno proposti il Mercatino dei bambini e dei ragazzi e il Mercatino del libro usato.

Per l’iscrizione al Mercatino dei bambini è necessario inviare il modulo reperibile nel sito www.montegrotto.org entro e non oltre domenica 5 maggio 2024 all’indirizzo e-mail protocollo@montegrotto.org. Per il Mercatino dei libro, il cui ricavato andrà a favore del Banco di solidarietà alimentare di Moontegrotto Terme, l’amministrazione è alla ricerca di libri usati da rimettere in circolo. Chi vuoi donarne può portarli in Municipio (Piazza Roma, 1), entro venerdì 10 maggio 2024, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. «Vogliamo ringraziare - afferma la vicesindaca - la Consulta delle associazioni per l’iniziativa che, vuole non solo creare un momento di festa per le famiglie, ma anche essere di aiuto per le persone più in difficoltà».