Un traguardo da festeggiare a dovere: la Cusinato Giovanni celebra i suoi primi 60 anni

Un'atmosfera di festa pervade in questi giorni la sede della Cusinato Giovanni Srl a San Martino di Lupari, mentre l'azienda celebra il suo 60esimo anniversario di attività. Un traguardo importante, che segna la storia, l’evoluzione e i tanti risultati ottenuti dall’azienda fondata nel 1964 da Giovanni Cusinato, che oggi di anni ne ha 85 e che ha saputo osare in un settore di nicchia come quello degli impianti per lo stoccaggio e la movimentazione della pasta.

Doppi festeggiamenti

Il significativo traguardo dei 60 anni di attività è stato festeggiato nella splendida cornice di Villa Rezzonico a Bassano del Grappa, insieme a tutti i dipendenti della Cusinato Group, con la partecipazione di clienti, agenti, fornitori e amici. Una serata dedicata non solo alla celebrazione dei successi aziendali, ma anche a festeggiare il compleanno dell'uomo dietro questa impresa straordinaria: Giovanni Cusinato, fondatore e mente visionaria dietro l'azienda. Cresciuto nella povertà, ha intrapreso un viaggio imprenditoriale che ha portato la sua azienda a diventare un punto di riferimento nel settore. Il suo impegno, la tenacia e la visione a lungo termine hanno contribuito a trasformare una piccola realtà in un'azienda globale, presente in oltre 85 paesi nel mondo, coprendo nel mondo ogni anno la movimentazione di oltre il 30% della produzione mondiale di pasta corta.

Giovanni Cusinato

La storia di successo della Giovanni Cusinato Srl è stata scandita da molte scelte strategiche oculate, come la ricerca continua della massima qualità negli impianti, la diversificazione dei settori di applicazione, lo sguardo internazionale ai mercati e i continui investimenti in ricerca e sviluppo. Con oltre 23.000 macchine e 2.600 silos installati, l'azienda è diventata leader nella produzione di impianti di alta qualità dedicati al trasporto e allo stoccaggio di prodotti alimentari e non, come pasta, pet food, snacks, frutta secca, caramelle, legumi, sementi, sfarinati, pellet di legno, granuli plastici e molti altri. I festeggiamenti sono stati caratterizzati dagli interventi di ringraziamento dei figli, ora al timone dell'azienda insieme ad un nuovo management di alto profilo. La Cusinato Giovanni Srl è infatti oggi un’azienda che continua a guardare al futuro con la stessa determinazione e lungimiranza che ha contraddistinto questi 60 anni di attività, guidata dagli stessi valori e dalla stessa mission aziendale del fondatore Giovanni. La celebrazione del 60esimo anniversario è stata un tributo non solo al passato, ma anche al futuro promettente di un'azienda che continua a brillare nel panorama industriale italiano e internazionale.