«Una sana contaminazione tra generazioni», la “Festa Popolare Palestro” è un successo

Conclusa in bellezza la prima edizione della “Festa popolare Palestro” in Piazza Caduti della Resistenza. Sabato 20 e domenica 21 luglio si è tenuta la “Festa Popolare Palestro”, la prima edizione di un festival promosso da un largo comitato di associazioni, per riportare anche al rione Palestro musica, aggregazione e cultura.

La necessità di vivere pienamente gli spazi della città

«Sono stati due giorni intensi, ma pieni di soddisfazione nel vedere tanta partecipazione da parte di anziani, famiglie e ragazzi del nostro rione. Una risposta che arriva dalla necessità di vivere pienamente gli spazi della città, anche nelle sue zone meno centrali - dichiarano gli organizzatori -. Già di suo questo quartiere è la prova di quanto sana possa e debba essere la contaminazione tra generazioni. Il nostro obiettivo, mettendo insieme realtà diverse del quartiere, dalle associazioni ai sindacati, dal mondo del volontariato ai partiti, era quello di incentivare il confronto e l’incontro senza pregiudizi, sradicando le convinzioni di chi racconta diverse generazioni esclusivamente divise e in conflitto. Questa prima edizione si è conclusa in modo stupendo, con una forte risposta di partecipazione, ma non ci fermiamo qui, ci vediamo l’anno prossimo!».

Dettagli

La “Festa Popolare Palestro” è stata organizzata da un comitato che include sindacati, associazioni di volontariato, partiti politici e altre organizzazioni.

Tra i partecipanti: CGIL, SPI CGIL, Auser Savonarola, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari, Circolo Arci XXV Aprile, Partito Democratico, Sunia, Anpi, Circolo Auser Blow Up, Quadrato Meticcio, Legambiente Padova, Anffas.

Foto articolo da comunicato stampa