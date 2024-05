Per celebrare una prelibatezza nostrana: torna la Festa del Prosciutto Veneto Dop

Dall’8 al 19 maggio la città murata di Montagnana, uno dei Borghi più belli di Italia e bandiera arancione del Touring Club, tornerà ad essere il palcoscenico di una tra le manifestazioni più attese, ovvero “Prosciutto Veneto Dop in Festa”.

Prosciutto veneto Dop

Ogni anno una selezione dei migliori ristoratori, non solo locali, sposa questo progetto per presentare ad un pubblico appassionato la tradizione dei primi piatti del territorio dal quale provengono. Ci sarà la partecipazione del Ristorante Isola di Caprera di Padova, Antica Trattoria Ballotta di Torreglia, Antica Trattoria Dell’Angelo di Piacenza, Ristorante La Baitina di Roana e la partecipazione straordinaria dell’Istituto Alberghiero Jacopo da Montagnana. Tante le novità di quest’anno: dalle degustazioni per scoprire il prosciutto attraverso la sua storia, le fasi di produzione e i consigli per conservarlo al meglio, alla notte rosa con negozi aperti fino a mezzanotte, la ruota della fortuna e gli artisti di strada. Non mancheranno momenti di approfondimento a cura dell’AIC Veneto che parlerà di “Celiachia – ABC e dieta senza glutine” a cura di Federica Fiorenzato. Prosciutto Veneto Dop in Festa celebra la qualità di un prodotto considerato il simbolo della gastronomia regionale. Protagonisti assoluti sono gli stand dei prosciuttifici aderenti al Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP che propongono degustazioni guidate per svelare i segreti delle lavorazioni artigianali e delle materie prime che contraddistinguono il sapore dolce ed inconfondibile del Prosciutto Veneto DOP. Una manifestazione che porterà nella cittadina oltre 120 mila presenze consolidate e accresciute negli anni, per un tripudio di iniziative, degustazioni, eventi, spettacoli, visite guidate, mercatino dell’hobbismo e dell’artigianato.

Montagnana

«La sinergia virtuosa tra prodotto e territorio - ha dichiarato il presidente del Consorzio di Tutela Attilio Fontana - richiama di anno in anno un numero sempre crescente di turisti ed appassionati di enogastronomia e assume un valore strategico perché allarga la conoscenza del prodotto e del suo territorio di produzione non solo in Italia, ma anche nei paesi che sono ben rappresentati da una presenza turistica nella nostra penisola, valorizzandone le tradizioni. Non a caso, si inizia a parlare di “Turismo DOP”, una tendenza in grande ascesa visto il sempre maggior interesse verso itinerari caratterizzati da produzioni di eccellenza. Dobbiamo continuare ad investire nelle imprese e nelle attività legate al turismo e all’enogastronomia perché rappresentano una leva di sviluppo esclusiva e significativa in special modo per aziende, come le nostre, con una forte caratterizzazione artigianale. Abbiamo un territorio straordinario, quindici piccoli comuni impreziositi da Castelli e Mura medioevali, da Ville Venete, molte delle quali Palladiane, adiacenti al Parco Regionale dei Colli Euganei, ai Colli Berici, con paesaggi incantevoli sotto l’aspetto artistico e naturalistico e con interessanti percorsi eno-gastronomici che offrono l’occasione per scoprire anche molti altri prodotti tipici locali. I prosciuttifici aderenti al nostro Consorzio sono tutelati con l’unica DOP certificata in Veneto per i Prosciutti e la DOP Veneta più grande per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di carne. A rendere il Prosciutto Veneto DOP unico ed esclusivo sono i bacini di approvvigionamento della materia prima. Tutti i capi arrivano dal Veneto, dall’Emilia Romagna e dalla Lombardia, regioni dove, lungo l’asta del Fiume Po, c’è la concomitante presenza di caseifici tra i più famosi e rinomati, che offrono la disponibilità di siero di latte. Questo diventa una quota parte della dieta e un integratore proteico preziosissimo per i suini. Il nostro Consorzio, nato il 10 giugno 1971 compie quest’anno 53 anni ed è presente nel Consiglio Direttivo di Origin Italia, che raggruppa i Consorzi di Tutela dei prodotti agroalimentari DOP IGP e riunisce il 95% della produzione tutelata italiana».

La manifestazione

La manifestazione si svolge all’interno di un grande padiglione coperto di 1.200 metri quadrato (Isola del Gusto) in piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del centro storico, dove verranno proposte serate a tema. «Quest’anno - afferma Roberto Donolato, Mark Co. & Co., organizzatore dell’iniziativa - oltre a valorizzare il Prosciutto, abbiamo stretto una nuova collaborazione con la città di Piacenza, un territorio ricco di prodotti a marchio: sarà infatti nostro ospite uno dei ristoranti tra i più storici della città. Il nostro impegno come organizzatori è quello di valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane e offrire al nostro pubblico proposte sempre nuove e originali. In questa edizione le iniziative coinvolgeranno molte attività di Montagnana e sarà proprio una festa diffusa in tutta la città». L’Isola del Gusto è affiancata da un’altra elegante struttura, la Sala Gourmet, un ambiente dallo stile raffinato con 250 posti a sedere, che per 10 giorni ospiterà appuntamenti di approfondimento e di promozione come cene a tema, degustazioni guidate e gemellaggi gastronomici: Torna il grande appuntamento per Montagnana – ha dichiarato il sindaco Gian Paolo Lovato - Prosciutto Veneto DOP in Festa è una manifestazione che celebra il nostro prodotto principe, il Prosciutto Veneto DOP, oltre i confini regionali e talvolta anche nazionali. Con orgoglio guardiamo alla nuova edizione, sapendo che sarà ancora migliore delle precedenti e che saprà accogliere nel migliore dei modi quanti si recheranno nella nostra città murata».

Il programma

Non mancheranno gli appuntamenti a corollario della manifestazione come le visite guidate alla città, i momenti musicali, i mercatini dell’hobbismo, la notte rosa con i negozi aperti fino a mezzanotte e la ruota della Fortuna con tanti buoni sconti e gadget offerti dai commercianti di Montagnana. «Ci aspettiamo una grande edizione - ha concluso Elisa Rossetto, assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di Montagnana. Oltre agli appuntamenti di promozione e di intrattenimento culturale, quest’anno puntiamo moltissimo sulla sinergia con i commercianti che sono parte importante ed integrante della nostra città. Chi si recherà a Montagnana durante la Festa del Prosciutto Veneto DOP, troverà delle iniziative ad hoc dedicate al commercio di prossimità e alle attività della città. Montagnana è un unicum di tesori e di eccellenze e cerchiamo di dimostrarlo in ogni occasione, soprattutto in quelle rinomate come questa manifestazione». L’iniziativa, voluta dal Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP, in stretta collaborazione con il Comune di Montagnana, è organizzata da Mark. Co. & Co. I prosciuttifici che saranno presenti a questa edizione saranno: Attilio Fontana Prosciutti, Prosciuttificio Daniolo Vittorio, Prosciuttificio Corsare, Salumificio Brianza, Salumificio Giovanni Fontana, Prosciuttificio Vittorio Soranzo. Durante i weekend, dalle 16 alle 21 diretta radiofonica con Radio Padova con interviste e momenti di approfondimento e dalle 21.30 Dj set. Il programma completo dell'evento è disponibile a questo link.