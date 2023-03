F.I.D.A.P.A. Sezione BPW di Padova compie 70 anni, la celebrazione con il “gala delle candele”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Entrano nel vivo le celebrazioni per il 70 esimo anniversario di F.I.D.A.P.A. Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari BPW Padova.

Lo scorso 15 marzo è stata inaugurata la Mostra dedicata alle Donne di Carità allestita nelle Salette adiacenti al Museo Antoniano nel Chiostro del Beato Luca Belludi, in Basilica del Santo dedicata all’esempio delle donne di carità che con amore disinteressato e totale abnegazione hanno aiutato il loro prossimo senza distinzioni di appartenenza (aperta sino al 30 marzo tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00).

Tutto è oramai pronto per il Gala delle Candele, la serata dedicata alla celebrazione di questo importante anniversario durante la quale verranno presentate le nuove sette socie. La serata – il cui titolo Gala delle Candele desidera rievocare la forza e la luminosità di un impegno di emancipazione portato avanti negli anni quale mission della Federazione Nazionale – si svolgerà martedì 21 marzo al Ristorante Exforo (dalle ore 19) in Piazza Rabin, Prato della Valle. Durante la Cerimonia delle Candele verranno man mano accese luci per le donne presenti nei cinque continenti, luci che si uniscono al canto di pace per custodire il valore della solidarietà e della sorellanza.

Il programma della serata prevede, dopo i saluti, una rievocazione storica di F.I.D.A.P.A. BPW Padova con un interludio poetico della socia Massimiliana Bettiol accompagnata al pianoforte dal Maestro Giulio Andreetta. Parteciperà anche la cantante e cantautrice Ilaria Feis. Al termine della cena, saranno appunto nominate le nuove socie che entrano a far parte della famiglia F.I.D.A.P.A. Padova: Paola Bacelle, Francesca Belviso, Raffaella Bettiol, Marina Enrichi, Laura Fiorentini, Laura Pezzato, Nicoletta Lupone.

«In un tempo in cui si amplificano i conflitti e crescono le divisioni – commenta la Presidente F.I.D.A.P.A. BPW Padova Marta Jorfida in completo accordo con la Presidente nazionale Fiammetta Perrone –, in un mondo che vede crescere il rischio per le differenze etniche, culturali, religiose e di altro genere che diventano sempre più problemi che isolano e non opportunità di crescita condivisa, è importante promuovere una “cultura della cura ” di ciò che ci sta intorno: gli altri, la società, l’ambiente, e la “cultura del dialogo” per infrangere le barriere. Il nostro sguardo si sofferma impotente sulle esecuzioni in Iran; sulla crisi umanitaria dell’Etiopia; sulle atrocità della guerra tra Russia e Ucraina.

Il nostro cuore è ferito dalle immagini di donne che a tutt'oggi in Afghanistan, in Iran e in tanti altri Paesi sono vittime di violenze e abusi. Viene negato loro il diritto di lavorare, di studiare o di fare sport. Donne che perdono i propri figli perché vittime di guerre, o perché in fuga in vere e proprie odissee lungo le rotte del Mediterraneo. Nella magica notte delle candele sappiamo cogliere l’Unità come forza e armonia delle differenze affinché il nostro sguardo, il nostro cuore e il nostro pensiero possano costruire con cura e dialogo un mondo migliore».

Le celebrazioni per il settantenario proseguiranno con un appuntamento musicale in programma per sabato 25 marzo che vedrà l’esibizione dell’Ensemble di chitarre “Sesta in re” dell’ Orchestra Giovanile del Veneto fondata dai coniugi Giuseppe e Cristina Castania Socia F.I.D.A.P.A BPW Padova, al Teatro dell’Istituto don Bosco (zona Forcellini), dalle ore 21 con ingresso libero.

Storia dell’Associazione

L’Associazione Fidapa BPW venne costituita alla fine della Prima Guerra Mondiale quando il Governo degli Stati Uniti non volle disperdere le energie femminili così utili e produttive durante la guerra, avendo le donne sostituito gli uomini andati al fronte, e decise di incaricare la dott.ssa Lena Madesin Phillips per organizzare le forze femminili del lavoro, lo YWCA. Nel reclutamento ella decise di chiamare a raccolta anche donne dedite alle professioni ed al commercio e fondò nel 1919 la “Federation of Business and Professional Women”, federazione delle donne operanti nelle professioni e nel commercio con le finalità di «potenziare il senso di responsabilità della donna lavoratrice; elevarne il livello di cultura e di preparazione; renderla idonea ad intraprendere qualsiasi carriera, senza discriminazione di sesso».

Fidapa BPW Italy

La Phillips propagandò in Europa l’Associazione e giunse a Roma nel 1928, nominò Maria Castellani delegata italiana che fondò vari circoli nel nostro paese il cui statuto e le cui finalità aderivano agli scopi della Federazione Americana. Oggi l’associazione appartiene alla Federazione Internazionale, FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente, ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. La mission consiste nel valorizzare le competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita; incoraggiare le donne a un continuo impegno e consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica; adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità; favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo.

Per informazioni:

Email |fidapa.sezione.padova@gmail.com

Foto articolo da comunicato stampa