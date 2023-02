Dedicata ai consumatori: a marzo in Fiera la prima edizione di "Padova in Vino"

In alto i calici: da venerdì 24 a domenica 26 marzo andrà in scena a Padova la prima edizione della fiera nazionale del vino interamente dedicata ai consumatori. Organizzata da Arte del Vino, Padova in Vino raccoglie il meglio della produzione enologica italiana.

Padova in Vino

Con oltre cinquanta aziende e più di trecento etichette provenienti dall’Italia intera, Padova in Vino si prepara ad animare gli spazi del Padiglione 11 della Fiera e a diventare un appuntamento imperdibile per tutti i wine lovers della zona. In questo modo, non solo i più preparati ma anche gli appassionati alle prime armi potranno conoscere con cantine e vignaioli da tutta la penisola. Una possibilità unica per scoprire i colori, i profumi e i sapori del grande “vigneto Italia” senza doversi muovere dalla propria città.

Masterclass

Un folto programma di masterclass tenute da professionisti ONAV, gratuite e a pagamento, accompagnerà il pubblico alla scoperta del patrimonio viti-vinicolo italiano. Gli approfondimenti gratuiti saranno dedicati a diversi macro temi quali nord e sud a confronto, bollicine italiane, rossi italiani, bianchi italiani. Quelle a pagamento avranno come oggetto una curata selezione di aziende che hanno fatto, e fanno tutt’ora, la storia del vino: da Antinori e Masi per i grandi rossi, a Donnafugata e Contini per i bianchi, sino a Bellavista e Ferrari per le bollicine. Le masterclass saranno a numero chiuso e avranno una durata di mezz’ora ciascuna - obbligatoria la prenotazione e il pagamento in loco.

Street food

Ad accompagnare le degustazioni di Padova in Vino alcune specialità selezionate da Love Gargano, che proporrà salumi, formaggi, focacce e taralli e altre prelibatezze pugliesi. Inoltre sarà disponibile street food a base di carne e di pesce preparato al momento da due food truck posizionati fuori dal padiglione.

Acquista e spedisci

Ma non finisce qui… Padova in Vino è infatti la fiera-mercato che darà la possibilità di acquistare direttamente in loco dai produttori i vini che più si sono apprezzati e riceverli comodamente a casa grazie a KiPoint, partner ufficiale dell’evento. Grazie alla sua fitta rete di franchising, infatti, KiPoint, del Gruppo Poste Italiane, gestisce ogni tipo di spedizione sia in Italia, sia all’estero.

Info

Padova in Vino - Fiera di Padova, Padiglione 11. Orari: venerdì 24 marzo dalle ore 15 alle ore 22, sabato 25 e domenica 26 marzo dalle ore 11 alle ore 20. Ingresso giornaliero 20 euro, comprende: calice, taschina e degustazioni illimitate presso tutte le cantine presenti. Altre info a questo link.