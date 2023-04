Torna l’Antica Fiera di San Marco a Ponte di Brenta: appuntamento il 25 aprile

Si terrà per tutta la giornata di martedì 25 aprile a Ponte di Brenta l’Antica Fiera di San Marco, la storica manifestazione nata intorno al 1880 e divenuta appuntamento fisso fino al 1940, per riprendere poi con cadenza annuale a partire dal 2009 (ad eccezione dei due anni di stop dovuti alla pandemia).

Antica Fiera di San Marco

Grazie al contributo dell’ Assessorato al Commercio del Comune di Padova, l’organizzazione di Confcommercio Ascom Padova, la collaborazione della società Mark Co. & Co. e dell’Associazione Al Ponte, anche quest’anno sarà possibile partecipare alla manifestazione, un evento ormai diventato abituale nel calendario delle fiere padovane, in grado di attirare un pubblico proveniente anche dai Comuni limitrofi e dalla vicina provincia di Venezia. Il lungo serpentone di circa settanta bancarelle si svilupperà per quasi un chilometro lungo la via San Marco partendo dall’omonima via fino a raggiungere l’incrocio con via Dante dei Nanni. Al mercatino parteciperanno numerosi operatori del territorio con prodotti a chilometri zero, nell’ottica di promuovere gli esercizi e le attività di vicinato, ma non mancheranno come ad ogni edizione anche gli espositori di oggettistica per la casa, articoli da regalo, abbigliamento e accessori, frutta e verdura, gastronomia e street-food, fiori e molto altro ancora. L’Antica Fiera di San Marco da anni unisce cultura e tradizioni, valorizzando le eccellenze, le abitudini e il commercio locale e offrendo momenti di aggregazione, cultura, divertimento e sport. Grazie alle numerose attività collaterali, inoltre, la manifestazione è un momento di aggregazione e un’ottima occasione di divertimento per famiglie e bambini. Nella giornata saranno previsti spettacoli di intrattenimento con balli e musica Country e spettacoli di magia per bambini che si ripeteranno per tutto l’arco della giornata con il coinvolgimento delle scuole di danza locali. Nel pomeriggio inoltre saranno premiate le associazioni locali che più si saranno contraddistinte per la promozione sportiva e sociale.