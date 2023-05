In alto i calici: torna "Vino al Vino", la fiera del vino naturale

Anche quest'anno Villa Draghi a Montegrotto Terme ospiterà “Vino al Vino - Piccola Fiera del vino naturale", evento organizzato da Alimentari Enoteca Marsiglio in via Matteotti ad Abano Terme e All’Ombra della Piazza in via Pietro D’Abano a Padova, con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme e con il sostegno dell’Associazione Appartenenza Padovana.

Programma

Sabato 27 maggio alle ore 17, alla presenza del Sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello, si terrà l'inaugurazione dell'evento cui seguirà poi una festa in terrazza con la partecipazione di birrifici artigianali. Domenica 28 e lunedì 29 maggio dalle 11 alle 18 prenderà il via la Fiera: nelle panoramiche terrazze di Villa Draghi saranno presenti 60 produttori di vino naturale provenienti da tutta Italia e da alcuni paesi europei. Oltre alle degustazioni ci si potrà confrontare direttamente con i vignaioli che racconteranno i loro vini ed il territorio da cui provengono e prendere parte ai workshop tematici di Giulia Mascarin, sommelier e wine educator. Inoltre nell’Area food sarà possibile scoprire ed assaggiare una selezione di proposte culinarie tipiche del territorio. Domenica 28 maggio a partire dalle 18 il giardino della Villa diventerà teatro di un Dj set sotto le stelle e la terrazza panoramica ospiterà un secret bar che proporrà una selezione di cocktail.

Vino al Vino

Questa piccola fiera è nata dalla passione per il mondo dei vini naturali di Silvia, che gestisce “Alimentari Enoteca Marsiglio”, negozio storico di famiglia ad Abano Terme, e dei ragazzi dell'Enoteca “All’Ombra della Piazza” nel centro di Padova che della filosofia del bere naturale hanno fatto la loro bandiera. La prima edizione della Fiera tenutasi nel novembre 2022 ha avuto un grande successo: i partecipanti hanno apprezzato sopratutto la possibilità di dialogare con i produttori e gli stessi vignaioli hanno con orgoglio diffuso la loro cultura e filosofia di lavoro. L'ospitalità ricevuta ed il magnifico scenario di Villa Draghi ha convinto gli organizzatori a riproporre l'evento a Montegrotto Terme, Città da sempre votata all'accoglienza ed immersa nel verde dei Colli Euganei.

Info

L’appuntamento è aperto ad appassionati, wine lovers, professionisti del settore e semplici curiosi. Il costo del biglietto giornaliero che comprende le degustazioni di tutti i vini presenti è di 22 euro mentre il biglietto per entrambe le giornate costa 30 euro. I biglietti si possono acquistare su Eventbrite, nei negozi Marsiglio (Abano Terme), All'Ombra della Piazza (Padova), Brutal (Padova), Panetteria Brombin (Monselice), Enoteca Ombre Rosse (Padova), Malombra (Vicenza) o direttamente all’evento. Villa Draghi è un luogo pubblico: durante i giorni di Fiera si può visitare il parco e accedere all’Area Food anche senza degustare. L’elenco dei produttori presenti e le info sui workshop si trovano nel sito www.vinoalvinofiera.it, su Instagram e su Facebook: www.facebook.com/vinoalvino.fiera.

Le cantine presenti

L'elenco delle cantine presenti: