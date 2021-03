È nata Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni

È nata nella mattina di martedì 23 marzo la figlia di Fedez e Chiara Ferragni. La bambina si chiama Vittoria, nome svelato soltanto adesso anche se tra una storia e l'altra di IG, negli utimi giorni al repper stava per sfuggire.

L'annuncio sui profili Instagram della coppia, che hanno pubblicato le prime foto della loro secondogenita, arrivata tre anni dopo la nascita di Leone. Da ieri pomeriggio la coppia era scomparsa dai social, lasciando intuire che era arrivato il grande momento, atteso da milioni di follower.

Pioggia di auguri e messaggi di affetto per i neo genitori-bis, al momento ancora in clinica, a Milano. "Grazie per tutto l'affetto che ci state dando, un abbraccio a tutti" scrive tra le storie un emozionatissimo Fedez, mentre il papà gli fa avere un video di Leone - a casa con i nonni - che dice di aspettare "con tanto amore" i genitori e la sorellina. Chiara avrebbe voluto partorire a Los Angeles anche questa volta - come è avvenuto per Leo, il primogenito - ma a causa del Covid non è stato possibile. La piccola Vittoria, al contrario di suo fratello, non avrà dunque la doppia cittadinanza.

