Finale "Italian Cheese Awards 2021": il premio più ambito consegnato al teatro Sociale di Cittadella

Dopo mesi di selezioni l’ultima prova per i formaggi nominati per conquistare gli Awards 2020 – ’21. In arrivo da tutta Italia le migliori produzioni casearie per contendersi il primato in 10 categorie. Il Veneto è presente in finale con 5 formaggi, a seguire con 4 l’Emilia Romagna e la Puglia. A contendersi il premio del migliore a pasta filata 3 burrate contro 1 Mozzarella di Bufala Campana DOP