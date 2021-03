La Fondazione Celeghin dona 22.853 euro all’Hospice pediatrico: c’è ancora bisogno di aiuto, ecco come fare

Oltre alla donazione, è partita una raccolta fondi per completarne la ristrutturazione, in collaborazione con Braccio di ferro Onlus. È possibile donare attraverso la raccolta fondi attiva nella pagina Facebook della Fondazione Celeghin https://www.facebook.com/donate/3841705649258202/ o all’IBAN: BANCO POPOLARE IT 87 E 05034 12106 000000050143 Causale: Hospice Pediatrico Padova

Dal 2012 la Fondazione Giovanni Celeghin Onlus si impegna nel finanziare progetti di ricerca contro i tumori cerebrali. Molti bambini, ogni anno, si ammalano di questo tipo di tumore e hanno bisogno sia di aiuto, sia di assistenza.

Gli ambienti a Padova

L’Hospice Pediatrico di Padova segue, in tutto il Veneto, 200 famiglie con bambini malati gravemente o inguaribili. Questi bambini hanno il diritto di vivere i momenti più acuti della loro malattia in un ambiente all’avanguardia dal punto di vista sanitario, ma anche il più bello possibile. Un ambiente che sia caldo e accogliente come casa loro.

Donato il 5X1000

È per questo che la Fondazione Celeghin ha deciso di donare il 5X1000, 22.853 euro, per completare la ristrutturazione dell'Hospice.

L’importanza della raccolta fondi

Non solo: è nata una raccolta fondi per poter completare l’opera, ossia arrivare a 50mila euro e terminare questo ambizioso e bellissimo progetto. Il tutto viene realizzato in collaborazione con Braccio di Ferro Onlus, impegnata attivamente in questo progetto dal 2017. Il fine è quello di dare una casa più confortevole e più a misura di bambino ai piccoli malati e alle loro famiglie.

Come donare

È possibile donare attraverso la raccolta fondi attiva nella pagina Facebook della Fondazione Celeghin

https://www.facebook.com/donate/3841705649258202/

o all’IBAN: BANCO POPOLARE IT 87 E 05034 12106 000000050143

Causale: Hospice Pediatrico Padova.

La Fondazione Celeghin

La Fondazione, nata dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa – imprenditori padovani come il padre, fondatore del gruppo DMO Spa – è nata nel 2012 per sostenere la ricerca scientifica attraverso il finanziamento di progetti legati ai tumori cerebrali.

Fino ad ora sono stati finanziati e sono in corso di finanziamenti progetti, borse di studio, supporto psicologico per i malati e i loro care-giver, arredamenti di sale cure per circa 2 milioni di euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani.

Per informazioni: Annalisa Celeghin annalisa.celeghin@fondazioneceleghin.it