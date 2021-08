Dalla provincia padovana alla Polonia: la nuova fontana nel centro di Varsavia è made in Borgoricco

Arriva dall’Idrobase Group di Borgoricco, nel Padovano, l’impianto di nebulizzazione della nuova, spettacolare fontana interattiva, realizzata all’interno del parco Brodnowski, nel cuore di Varsavia, capitale della Polonia.

Oltre all’impianto, progettato su misura per Fontanny Interaktywine, l’azienda italiana ha fornito il know-how necessario per valorizzare i giochi di luce ed acqua nebulizzata su una superficie di ben 200 metri quadri. Attento ai temi della salute e dell'ambiente, Idrobase Group ha infatti creato il sistema integrato “Respira aria sana”, mirato a mantenere ambienti esenti da agenti patogeni quali virus, batteri e parassiti: in locali chiusi attraverso i conosciuti apparecchi bkm che, utilizzando una tecnologia aerospaziale, hanno dimostrato efficacia anche nella lotta al Covid; all’esterno, grazie a macchinari per il lavaggio dell’aria, già utilizzati nelle acciaierie cinesi per abbattere le polveri Pm 2.5. “Respira aria sana” significa poter contare su un microclima, in cui l'aria viene purificata e le superfici vengono decontaminate, limitando od escludendo l'uso di prodotti chimici, proteggendo così sia le persone che l'ecosistema da rischi ed inquinamento. «Per questo - precisa Bruno Ferrarese, contitolare di Idrobase Group - le fontane sono dotate di un dispositivo di sterilizzazione idrica, in modo da non immettere nell'ambiente eventuali virus presenti nell'acqua da nebulizzare e che potrebbero essere assunti dai bambini con tutte le conseguenze, che l’emergenza Covid ci sta insegnando». L'acqua della fontana polacca è trattata e funziona a circuito chiuso, fatta eccezione per gli ugelli nebulizzatori, cui l'acqua viene fornita direttamente dalla rete idrica; i getti nebulizzati sono 41 per un’altezza massima dello spruzzo pari ad 1 metro e si affiancano ad altri 51 con altezze diverse.

«Grazie alla nostra società di progettazione Idroinnova - prosegue il contitolare di Idrobase Group - siamo in grado di ideare e produrre fontane di nuova concezione a ridotto fabbisogno idrico, capaci di risparmiare fino al 75% dell’acqua necessaria per analoghe strutture tradizionali. Se ne stanno installando in Europa, ma anche in Russia, India e Paesi arabi» La nuova fontana di Varsavia è un esempio del processo di rinnovamento urbanistico in atto nella grande città polacca, la cui architettura spazia dalle chiese gotiche ai moderni grattacieli e che ora punta a creare nuovi spazi pubblici, che abbinino funzionalità e design, caratterizzando il centro urbano come un’area in costante trasformazione. «La Polonia - conclude Bruno Ferrarese - è un Paese in rapida transizione culturale, che la sta traghettando verso dinamiche urbanistiche di grande interesse, basate sulla ricerca di un nuovo rapporto tra cittadino e fruizione dei contesti comuni. In questo, si aprono interessanti opportunità di mercato per l’apprezzato made in Italy, che rappresentiamo con orgoglio negli ambiti di nostra competenza, come quello delle tecnologie per nebulizzare l’acqua: dal tempo libero alla sanificazione di persone ed ambienti»