Dedicato agli amanti delle ricette "plant based": arriva a Padova il food truck "100% Veggie"

Siete curiosi di conoscere i prodotti Garden Gourmet? Allora non perdete l’occasione di prendere parte al Garden Gourmet on Tour: una vera e propria food experience per assaggiare dal vivo delle gustose ricette plant based.

Food truck

Dal 17 al 22 maggio arriva a Padova il food truck Garden Gourmet che, per tutta l’estate, farà tappa nelle principali città italiane, per offrire gratuitamente deliziose alternative vegetariane che accontenteranno anche i palati più esigenti. L’attenzione per uno stile di vita flexitariano, che combina flessibilità e vegetarianesimo, cercando di limitare il consumo degli alimenti di origine animale sostituendoli con gustose alternative plant based, è sempre più crescente tra le giovani generazioni ma non solo. Per questo, Garden Gourmet ha deciso di far conoscere alcuni suoi prodotti, che per l’occasione saranno protagonisti di stuzzicanti ricette di street food: dal Sensational Burger che ha l’obiettivo di replicare l'esperienza sensoriale della carne da quando è crudo, in cottura e anche nel gusto, ai Nuggets, deliziose crocchette vegetali a base di proteine di soia, ideali come snack veloce. E ancora i Falafel Ceci&Spinaci aromatizzati da un mix di erbe aromatiche e gli Straccetti di Soia Grigliati che possono essere aggiunti a un'ampia varietà di piatti.

Padova

Il food truck Garden Gourmet si fermerà dal 17 al 19 maggio in viale Giuseppe Colombo al Portello e dal 20 al 22 maggio in piazza Garibaldi. La proposta culinaria del food truck prevede: