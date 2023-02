"Fotografie inutili", il progetto del padovano Luca Bortolato sul palco di TEDxTorino

C’è anche il progetto “Fotografie inutili” del fotografo padovano Luca Bortolato fra le idee selezionate da TED per raccontare, il 19 febbraio, l’amore incondizionato per l’essere umano. L’occasione è la conference di TEDxTorino ma il palcoscenico è quello internazionale delle milioni di views ogni giorno in tutto il mondo.

TEDxTorino

In un periodo di sfiducia diffusa, di distanze, di conflitti e antagonismi, TEDxTorino ha cercato idee che uniscano, includano e restituiscano alle persone l’orgoglio e la meraviglia di appartenere al genere umano. Per ripartire da queste, con uno sguardo di fiducia e di speranza nei confronti dell’umanità.

Il progetto

Il progetto “Fotografie Inutili, archivio fotografico ciclo-diffuso” è nato nel 2022 ed è stato fin da subito pensato come un incubatore di persone. Sono le persone i reali protagonisti di un viaggio lungo tre mesi e che per 4mila chilometri hanno portato l’artista Luca Bortolato ad attraversare l’Italia intera su di una vecchia bicicletta, da nord a sud, isole comprese, coinvolgendo numerose comunità attraverso il supporto di musei, enti e fondazioni d’arte, costruendo così una rete non solo di spettatori, ma di attivi protagonisti.

La ricerca delle foto

La ricerca artistica di Bortolato nasce dal suo raccogliere fotografie dimenticate e abbandonate, vendute nei mercatini dell’antiquariato o su siti online, intuendo fin da subito il loro valore perduto, quello del ricordo e della memoria, attivo solamente nel momento in cui esse erano custodite all’interno dell’album di famiglia a cui appartenevano. Arrivano a noi, però, prive di questo valore. Arrivano a noi, oggi, come FOTOGRAFIE INUTILI.

Donarle, ecco come fare!

Bortolato si chiede in che modo poterle riattivare, come poter dare loro nuova vita. La risposta la trova nel semplice gesto del DONARLE, lasciando che siano le persone a sceglierle. Ognuna di esse ha un preciso motivo per cui sceglie quella foto, associandola ad un proprio ricordo, una sensazione, ad un luogo caro, che è completamente slegato dalla motivazione per cui è stata scattata quella fotografia. Basta questo link per darle così nuovo, diverso, valore.

Cosa succede concretamente

Ha tenuto traccia di ogni donazione testimoniandola con una nuova fotografia da lui scattata che rappresenta la persona, custode di nuove memorie, assieme alla foto scelta. Registra inoltre un audio dove chi riceve racconta attraverso la propria voce il motivo per cui ha scelto quella determinata foto. Ne nasce così un archivio visivo e sonoro di centinaia di volti e parole.

L'esposizione

Una parte di questo materiale verrà esposto per la prima volta domenica 19 gennaio 2023, in occasione del suo talk per TEDx, nel quale racconterà l’importanza fondamentale che hanno avuto le persone nella realizzazione del suo progetto. I visitatori avranno modo di immergersi in un viaggio tra memoria, ricordi e voci, fra le immagini di tanti volti diversi per età e provenienza ma tutti accomunati dalla stessa intenzione di voler riattivare e salvare un patrimonio di fotografie che altrimenti sarebbe andato certamente perso. Il progetto continua così idealmente il suo viaggio attraverso la narrazione e la diffusione di un’idea che ha la sua radice nel semplice e disarmante gesto del dono. Senza le persone nulla sarebbe stato possibile.

