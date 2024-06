Prima Sommelier ora Degustatore AIS: complimenti al collega Francis Turatto

Il nostro collega Francis Turatto è diventato Degustatore AIS (Associazione Italiana Sommelier). Oltre a scrivere per PadovaOggi, dove da molti anni è responsabile eventi, dal 2022 è anche Sommelier AIS. Quello è stato un primo punto d’arrivo come affermava nei social, quasi fosse un presagio: “C’è un bell’inizio in questa fine. Finalmente sommelier.

Che emozione!” Così è stato, passione e studio, finalmente dal 20 giugno 2024 c’è l’ufficialità: degustatore AIS.

L’esame

Dopo gli incontri tenutesi a Mestre (VE) nel mese di maggio, l’esame del 14 giugno ha visto, senza entrare troppo nel dettaglio, una prova a crocette, degustazioni analitico descrittive, schede giornalistiche, descrizione di un’azienda selezionata tra le tre date da conoscere. Infine, prova orale: ancora scheda di più vini e colloquio con relativa valutazione.

È ora di aprire porte solo immaginate

«Un percorso serio e una formazione puntuale – ci confida Francis – che consiglio a tutti i sommelier AIS che vogliono approfondire il mondo della degustazione. Un viaggio inaspettato pieno di nuove conoscenze: non solo per quanto riguarda gli approfondimenti, c’è anche tutta una parte sociale, se si è fortunati come è successo a me a Padova, ci si trova per studiare insieme ai colleghi, confrontarsi sui vini. Abbiamo creato un bel gruppo, una bella alchimia, il che non guasta. Poi ognuno di noi ha fatto chiaramente il suo percorso, ma sono certo che questo traguardo, per chi l’ha raggiunto, porterà ad aprire porte solo immaginate!».

