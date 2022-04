Il Frantoio di Cornoleda vince il primo premio al Sol D’oro con l’olio extravergine di oliva

Il Frantoio di Cornoleda di Cinto Euganeo si è aggiudicato il primo premio al Sol d’Oro di Veronafiere nella categoria Absolute Beginners (riservata a chi produce e commercializza un olio extravergine di oliva in un quantitativo da 500 a 1.499 litri). Peraltro, è stata l’unica azienda veneta a ricevere un premio in quest’ultima edizione del rinomato concorso internazionale: si tratta della più selettiva competizione al mondo, con addirittura 252 oli in gara provenienti da Paesi quali Italia, Grecia, Croazia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Cina.

La sfida

I migliori oli Evo internazionali si sono sfidati in sette categorie diverse, sottoponendosi alla scrupolosa valutazione di una giuria internazionale. «Siamo felicissimi per l’eccellente risultato raggiunto – commenta Devis Zanaica, titolare assieme alla moglie Jaci del Frantoio di Cornoleda - che premia il nostro impegno nel ricercare sempre la massima qualità del prodotto finale. Non solo. Siamo orgogliosi di aver rappresentato nel migliore dei modi la nostra Regione, e in particolare l’area dei Colli Euganei, nell’ambito di questa importante rassegna».

La cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione del concorso Sol d’Oro 2022 si terrà domenica 10 aprile alle 15.30, durante la 26esima edizione di Sol&Agrifood, il Salone Internazionale dell’Agroalimentare di Qualità in agenda alla Fiera di Verona (in contemporanea col Vinitaly).

Nei Colli si trova ottimo olio

«Il Parco Colli rappresenta un territorio straordinario per la produzione di olio di elevata qualità – commenta il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini – Per quanto riguarda la prossima annata, finalmente pare che i presupposti siano buoni, dopo un biennio con tante ombre e poche luci». Al momento le piante stanno crescendo in maniera sana, mentre non dovrebbero esserci colpi di coda dell’inverno. La fioritura, stando alle previsioni, dovrebbe avvenire verso la metà di maggio, come vuole la tradizione.

La garanzia

«Siamo chiamati a far conoscere al grande pubblico le 550 aziende olivicole presenti negli Euganei», aggiunge Antonini. 475 gli ettari complessivi vocati ad ulivo nell’area Parco, per un totale di circa 105mila piante. L’olio certificato, qual è quello che viene prodotto nei Colli, “significa che è stato controllato minuziosamente in tutti i suoi passaggi, dalla raccolta delle olive all’imbottigliamento. L’etichetta diventa quindi una carta d’identità, che rimanda alla tracciabilità dell’olio stesso. In pratica, il consumatore viene messo a conoscenza dei diversi passaggi che si sono susseguiti prima di arrivare in tavola». «La certificazione – conclude - fornisce la garanzia che l’olio prodotto è un extravergine di oliva proveniente da specifiche zone geografiche, previste nei disciplinari, e con serratissime regole riguardanti l’acidità e la fasi di lavorazione».

I premi

Per conoscere tutti i premi vinti dall'azienda vi basterà cliccare qui https://www.frantoiodicornoleda.com/it/premi

Info web

