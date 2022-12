“Il Piatto di Federico II” a Monselice, svelato il nome del vincitore della seconda edizione

Ad aggiudicarsi il premio al concorso gastronomico è stato Egina – Coffee Wine Food. Per regolamento i piatti presentati alla giuria dovevano tutti preparati con soli ingredienti e prodotti in uso nel Medioevo ai tempi dell’Imperatore. Una sfida davvero avvincente e stimolante che ha visto in finale altri due esercizi: Origini Osteria Contemporanea e la Macelleria Braceria Garbin