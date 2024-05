A Baone la gara di destegolatura: vince Barbetta, sindaco di San’Elena

Sembra una sagra o meglio festa, come precisano gli organizzatori, del tutto sullo stile normale di una manifestazione di paese se non fosse che all’interno esiste una gara, sentita e agguerritissima, di destegolatori. I famosi bisi di Baone, che sono la specialità della zona (come anche a Pianiga) diventano per tre minuti protagonisti assoluti.

In cosa consiste?

La competizione consiste in una prova di tre minuti dove sindaci, personalità del territorio, giornalisti e influencer (local) si sfidano a chi destegrola più bisi. Vince, ovviamente, chi ne destregola di più. Da dire che è pur sempre una festa e anche se la competizione pare essere molto sentita, il clima allegro vince su tutto e tutti e c’è chi arriva, addirittura, a farsi aiutare da mani sante di figli e nipoti pur di arrivare tra i primi. A gareggiare tra gli altri Elisa Venturini, i sindaci di Este e Baone Matteo Pajola e Francesco Corso, il presidente di Cia Padova Luca Trivellato e i giornalisti Francis Turatto e Mimmo Vita come dice anche il Mattino di Padova. Un momento di certo goliardico, magistralmente orchestrato da Laura Ferrari in veste di presentatrice, ormai madrina della festa, e Ferdinando Garavello.

La vittoria e il podio

Vince Emanuele Barbetta, sindaco di Sant'Elena, al secondo posto Francesco Rataj (Medianordest) e Nicola Cesaro (il mattino di Padova) al terzo posto, quest’ultimo, già vincitore in passate edizioni, era di certo il più temuto.

Info sulla festa

Festa dei Bisi di Baone continua ancora fino al 21 maggio, attenzione però che in caso di maltempo, il programma potrebbe subire variazioni. Consigliamo di seguire le pagine social per aggiornamenti in tempo reale.

https://www.facebook.com/LaFestaDeiBisiDiBaone