Un gelato “limited edition” per celebrare i colli Euganei a Tencarola

Un gelato “limited edition” per celebrare i Colli Euganei in occasione della giornata regionale delle colline venete. L’originale gusto “zabaione con passito fior d’arancio, fior di panna, miele e zaleti” richiama alcuni prodotti di Colli Euganei come il vino Dogc e il miele abbinato ai classici zaleti veneti. È stato ideato dal mastro gelatiere Alex Michelazzo della gelateria “Antiche Tentazioni” di Selvazzano si potrà assaggiare in anteprima al Mercato di Campagna Amica Coldiretti sabato mattina a Tencarola.

La giornata del gelato

A Selvazzano infatti il 25 marzo si celebra su iniziativa dell’Amministrazione Comunale la “Giornata europea del gelato artigianale”, con numerose iniziative fra cui la speciale degustazione al mercato contadino proposta con Coldiretti Padova. Nello stesso fine settimana Coldiretti è impegnata, anche nel mercato agricolo di Tencarola, con le iniziative della “giornata delle Colline Venete” tra assaggi e degustazioni dei prodotti tipici delle aree collinari della nostra regione, a partire per l’appunto dai Colli Euganei.

La sfida

È nata così l’idea di proporre uno speciale gusto di gelato che “raccontasse” i Colli Euganei attraverso i suoi sapori. Alex Michelazzo della Gelateria Antiche Tentazioni di Selvazzano ha accolto volentieri la sfida e ha messo a punto il gusto “limited edition” dedicato ai colli veneti e in particolare ai Colli Euganei.

Alex Michelazzo

Del resto il maestro gelatiere, già vincitore della specialità “gelato a due” al Mig di Longarone, è abituato a lavorare con la materia prima del territorio ed esaltare al meglio i tanti prodotti dell’agricoltura di qualità in gusti che incontrano sempre l’interesse di piccoli e grandi. E proprio i bambini saranno ospiti speciali sabato mattina al mercato di Campagna Amica di Tencarola: per loro un assaggio gratuito di gelato e palloncini colorati.

