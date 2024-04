Alumni Unipd, Gianni Dal Pozzo confermato alla presidenza dell'associazione

Gianni Dal Pozzo è stato confermato alla presidenza dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova. Per il presidente uscente si tratta del secondo mandato triennale: la nomina, approvata dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo, avrà decorrenza a partire dal 20 aprile e terminerà nel 2027. Intanto prosegue il rinnovo delle cariche interne dell’Associazione: il 21 aprile chiuderanno i termini per l’invio delle candidature al nuovo Consiglio Direttivo, che si insedierà ufficialmente nel mese di giugno.

La nomina

«Sono molto onorato e orgoglioso per questa riconferma. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla Rettrice Mapelli e a tutto il Cda dell'Università di Padova per la fiducia che hanno riposto in me» commenta Gianni Dal Pozzo. «Il nuovo mandato rappresenta per me non solo un riconoscimento del lavoro svolto da tutto il Consiglio Direttivo, che ho rappresentato nel corso degli ultimi tre anni, ma anche una testimonianza della volontà dell’ateneo di dare continuità al piano strategico che abbiamo predisposto per il triennio 2024-2026. Per i prossimi anni, con il sostegno del nuovo Consiglio, l’impegno è quello di affrontare al meglio le nuove sfide che abbiamo di fronte e di fare dell’associazione un punto di riferimento sempre più forte e significativo per tutti i laureati e le laureate, oltre che diplomati e diplomate, del nostro amato ateneo in Italia e nel mondo».

Gianni Dal Pozzo

Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi, vanta una carriera di sfide e successi in svariati ambiti aziendali e associativi. Il suo profondo expertise in consulenza direzionale si è consolidato nel corso degli anni: inizialmente come manager presso Consiel, poi come socio fondatore di Considi, società di consulenza nata da Consiel leader in Italia nel settore dell’Operation & Innovation Management e specializzata nei servizi legati al Toyota Production System e alla Lean Organization. L'impegno di Gianni Dal Pozzo si estende anche al panorama associativo, dove ha ricoperto prestigiosi incarichi. Nel 2018 è stato nominato Presidente della Sezione Sit - Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Vicenza, mentre nel 2020 ha assunto la carica di Vicepresidente del Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di Confindustria Sit. Già alla guida dell’Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale, attualmente presiede l'Associazione Alumni dell'Università di Padova. Gianni Dal Pozzo ricopre la carica di consigliere di amministrazione in numerosi Cda di aziende industriali e di servizi, sia di medie che di grandi dimensioni. Inoltre, è socio e Consigliere Delegato dell'azienda di famiglia AD Dal Pozzo, marchio italiano leader nell’interior design. Il suo approccio alla leadership si distingue per la costante attenzione alla crescita sostenibile, abbracciando le opportunità offerte dall'Industria 5.0 e dalle nuove tecnologie. Temi che ha affrontato nelle opere di divulgazione "Imprenditori e samurai" (Este, 2021) e "Nuove tecnologie, nuova civiltà" (Este, 2023) di cui è co-autore assieme al socio Fabio Cappellozza.

Alumni Unipd

Nata nel 2015, grazie al supporto dell’Università di Padova e dell’Associazione degli Amici dell’Università di Padova Ets come socio fondatore e sostenitore, l’associazione ha l’obiettivo di riunire, rappresentare e valorizzare, all’interno di una grande rete operativa, il network degli alumni Unipd, una comunità arrivata a contare più di 400mila persone nel mondo, di cui oltre 56mila iscritti. Il network Alumni si configura come uno tra i principali strumenti per aumentare la percezione del valore, verso l’esterno, dell’Università di Padova. Consente all’Ateneo di mettersi in rete con i diversi mondi che gli alumni rappresentano, diventando motore, e al contempo risorsa, di un sistema crescente di servizi e attività capaci di creare e offrire valore a tutto il network, incluso l’Ateneo stesso. Anche grazie all’istituzione di premi di laurea e di studio in collaborazione con l’Associazione degli Amici, gli Outstanding Awards, rivolti a studenti, laureati e dottorandi che, nell'arco del loro percorso accademico, abbiano raggiunto risultati di eccellenza.