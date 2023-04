Anime Verdi, torna in città il festival che celebra la bellezza dei giardini "segreti"

Sboccia la primavera e torna, sabato 6 e domenica 7 maggio, nel pieno delle fioriture di stagione, la sesta edizione di “Anime Verdi”, il festival che apre i portoni dei giardini privati e abitualmente non visitabili di Padova.

Anime Verdi

Il programma del Festival è stato presentato oggi, giovedì 27 aprile, a Palazzo Moroni, alla presenza di Antonio Bressa - Assessore al Verde, Parchi e Agricoltura del Comune di Padova, Pietro Bean - Consigliere delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Padova, Fiorita Luciano - Caposettore Gabinetto del Sindaco e Stefano De Stefani, Curatore di Anime Verdi e presidente de Il Raggio Verde. L’evento di presentazione è stato arricchito dall’intervento "Fermarsi a guardare”, una lezione aperta a cura del professore Ugo Morelli, direttore scientifico Arte Sella Education, che ha approfondito cosa succede nel nostro cervello quando rallentiamo il passo ed entriamo in sintonia con il paesaggio.

44 giardini

Quest’anno il Festival aprirà i portoni di 44 giardini, ben 21 in più rispetto alla sua prima edizione nel 2018 e con 7 novità, e consentirà a padovani e turisti, grandi e piccoli, curiosi e appassionati di natura, di avventurarsi in itinerari inediti tra le vie del centro, attraverso i secoli e gli stili dei diversi angoli verdi, tra alberi ultracentenari e rare varietà di piante, scoprendo i gusti e le cure di ciascun proprietario. “Anime Verdi” è reso possibile dalla cura e la disponibilità dei proprietari che aderiscono all’evento, e da un numeroso gruppo di giovani volontari - più di 100 quest’anno, a cui si aggiungono 50 studenti degli Istituti che aprono un loro giardino - che custodiranno gli ingressi ai giardini per tutta la durata della manifestazione. Nelle due giornate, i giardini saranno aperti dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.45 alle 19, anche in caso di maltempo. Per accedervi sarà necessario munirsi del braccialetto acquistabile fino al 4 maggio all’Infopoint di Piazza delle Erbe, 52, aperto dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19 (festivi compresi), oppure online su www.animeverdi.it con un piccolo costo di commissione e il ritiro del braccialetto presso l’InfoPoint.

Appuntamenti speciali

In continuità con le scorse edizioni, anche quest’anno la visita sarà arricchita dalla possibilità di partecipare a numerose iniziative collaterali tra i giardini. I visitatori potranno infatti assistere a performance di danza, esibizioni di pianoforte, reading musicati, ammirare installazioni fotografiche, prendere parte a visite guidate al roseto in fiore di Santa Giustina, alla navigazione sul Piovego, ma anche cimentarsi in un laboratorio di cianotipia o iniziare le giornate con una lezione di fitness nel verde. La chiusura del Festival è affidata a un live show a cura del gruppo Psychodrummers, domenica alle 19.15 in Piazza delle Erbe. Il programma dettagliato della manifestazione e le modalità di iscrizione ai laboratori sono disponibili sul sito del Festival www.animeverdi.it e all’interno della mappa che sarà consegnata a ciascun partecipante.

Antonio Bressa

Afferma l'assessore al Verde Antonio Bressa: «Anime Verdi arricchisce l'offerta culturale della nostra città confermandosi come un progetto culturale corale. È un’occasione unica per scoprire non solo i giardini segreti e nascosti delle abitazioni private, ma anche per valorizzare gli spazi di verde pubblico meno noti o abitualmente non accessibili. Due giorni per incontrare l’ospitalità dei proprietari, la dedizione dei volontari, l’attenzione dei partner e la passione di esperti, guide, artisti e autori che lo animeranno, rendendolo un’esperienza unica».

Stefano De Stefani

A cui fa eco Stefano De Stefani, curatore del Festival: «Lo stupore e il senso di meraviglia che si ritrovano negli sguardi dei visitatori sono il tratto distintivo di questa manifestazione, che attraverso la lentezza, la cura e l’attenzione alla bellezza è riuscita a cambiare, negli anni, il nostro modo di guardare».