"Dona un gioco per un sorriso": l'iniziativa benefica per un Natale di solidarietà

Perché Natale fa spesso rima con solidarietà: nei giorni scorsi Mirta Fiocco, presidente del mandamento Ascom Confcommercio di Monselice, e Mirco Pedrotta, segretario mandamentale, hanno partecipato all’iniziativa benefica “Dona un gioco per un sorriso”, raccogliendo molti giochi per i bambini meno fortunati che potranno così passare momenti spensierati grazie alla generosità di tanti cittadini, che si sono recati a Monselice per dare il proprio contributo.

Giocattoli

All’interno della casetta di Babbo Natale, la Pro Loco di Monselice insieme all’Ascom Confcommercio ha raccolto i doni per un Natale di solidarietà. All’iniziativa ha partecipato anche la sindaca di Monselice, Giorgia Bedin. La Caritas si occuperà di seguire le consegne dei giochi. L’augurio è che chiunque sia in grado di contribuire si unisca a questa raccolta benefica portando un dono per un sorriso.