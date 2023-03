Una settimana di incontri dedicati alla prevenzione del gioco d'azzardo: l'iniziativa dell'Ulss 6

L’Ulss 6 Euganea, promuove tra il 13 e il 17 marzo, con il patrocinio del Ministero della Salute, della Regione del Veneto e del Comune di Padova, “Siamo tutti in gioco”, una serie di incontri nell'ambito del progetto "Cambio Gioco" che mirano ad aumentare la consapevolezza sulle tematiche inerenti la cultura del gioco, sia nella sua concezione di attivita? ricreativa e piacevole, sia nella sua dimensione caratterizzata da dipendenza patologica, creando un’occasione di incontro e scambio attivo con la cittadinanza.

"Siamo tutti in gioco"

In questa prima edizione, "Siamo tutti in gioco" proporrà dibattiti, incontri con gli esperti e qualificati approfondimenti sulle tematiche del gioco d’azzardo spaziando tra salute, educazione, legalita?, sport, filosofia, neuroscienze e relazioni di cura. Il progetto Cambio Gioco è finanziato con Fondi del Ministero Decreto Ministero Salute del 26/10/2018. «La settimana della sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico - sottolinea il Direttore generale dell’Ulss 6, Paolo Fortuna - intende essere uno strumento per permettere a tutti di accrescere le proprie conoscenze su tema molto delicato, spesso sottaciuto ma sotterraneo e tentacolare, e rendersi protagonisti di una riflessione condivisa, “mettendosi in gioco” a tutela della salute come bene comune seguendo l’approccio One Health, approccio integrato e unificante, fondato sulla collaborazione interprofessionale e multidisciplinare tra settori diversi, che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di tutti e di ciascuno». Per il direttore dei Servizi socio-sanitari dell’Ulss 6, Maria Chiara Corti, «la settimana di sensibilizzazione è un'occasione per accendere i riflettori su un importante problema sociale e sanitario coinvolgendo le persone, gli studenti, le famiglie, gli operatori sanitari e le associazioni di volontariato che si occupano dell'ambito. Incontrarsi, parlare e confrontarsi è il primo passo per favorire la consapevolezza e avviare il cambiamento». Aggiunge il dottor Vito Sava, direttore UOC SerD Alta e Bassa Padovana dell’Ulss 6: «L'esperienza del gioco permea ogni cultura ed e? presente nella storia dell’uomo sin dai suoi primordi, svolgendo funzioni diverse. Tuttavia accanto ad una sana finalita? ludico-ricreativa, in alcune sue forme il gioco puo? determinare un disturbo psichico e come tale evolvere in una vera e propria dipendenza, come quella da gioco d’azzardo patologico».

Programma e relatori

Responsabile scientifica dell’evento la dottoressa Arianna Camporese, dirigente medico del Dipartimento per le Dipendenze dell’Ulss 6, che ha curato l'ideazione e la realizzazione del programma, in collaborazione con Alterevo Società Benefit Srl e I AM - Area Servizi. Il cartellone prevede 15 appuntamenti e più di 20 relatori. Tutti gli eventi sono gratuiti, in presenza presso la Sala della Carità a Padova e trasmessi in diretta online sui canali social di "Siamo tutti in gioco". I relatori: Ernesto Burgio (pediatra e ricercatore), Marco Bortolami (head coach del Benetton Rugby), Paolo Borzacchiello (esperto di intelligenza linguistica, scrittore e consulente), Daniela Capitanucci (psicoterapeuta e Presidente di AND-Azzardo e Nuove Dipendenze APS), Emilio Cozzi (giornalista e autore), Mauro Croce (psicologo, psicoterapeuta e criminologo), Maurizio Fiasco (sociologo, esperto di gioco d'azzardo e consulente della Consulta Nazionale Antiusura), Leonardo Fogassi (ricercatore e professore ordinario di Fisiologia all’Università di Parma), Anna Franceschini (psichiatra e psicoterapeuta), Matteo Lancini (psicologo, psicoterapeuta e docente), Daniela Lucangeli (professoressa ordinaria in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo all’Università di Padova), Michele Marangi (media educator, formatore e supervisore), Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Giulia Migneco (responsabile comunicazione di Avviso Pubblico), Alberto Oliverio (professore emerito di Psicobiologia all'Università Sapienza di Roma), Alberto Pellai (medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva), Luca Pezzullo (Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto), Fulvia Prever (psicologa, psicoterapeuta e scrittrice), Rainero Regni (professore ordinario di Pedagogia Sociale all'Università LUMSA di Roma), Carlo Sabatini (responsabile settore giovanile Padova Calcio), Sergio Sorgi (studioso di welfare e temi sociografici, autore), Giovanni Tizian (caposervizio cronaca e inchieste per il quotidiano Domani) e Stefano Vicari (professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile all'Università Cattolica del Sacro Cuore). È prevista anche una tavola rotonda con i rappresentanti del progetto Cambio Gioco, dell'Ulss 6 Euganea e delle Istituzioni. Il programma dettagliato, le schede sui relatori e tutte le informazioni per partecipare sono consultabili sul sito www.cambiogiocoulss6.it.