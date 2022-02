Venerdì 4 febbraio, la giornata dei calzini spaiati

Tutte le info dall’evento Facebook https://www.facebook.com/events/686793462491987

Venerdì 4 febbraio sarà ufficialmente la IX giornata dei calzini spaiati per tutti, per colorare un po' il mondo i piedi, il cuore, la giornata.

Il senso della giornata

“In questi anni forse più di prima, ci sentiamo spesso calzini spaiati e ci sentiamo un po’ soli. Però come i calzini spaiati non perdono mai la speranza di ritrovarsi, così noi non vediamo l’ora di ritrovarci, riabbracciarci e stare di nuovo insieme con serenità!” Arrivata alla nona edizione su Facebook, ma alla dodicesima dall'inizio dell'avventura reale, la giornata dei calzini spaiati vuole coinvolgere grandi e piccini nello spirito più semplice dell'amicizia e del rispetto degli altri, della condivisione e della specialità di ognuno di noi.

Come partecipare

Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti. “Ora, se qualcuno si sente un po' spaiato come noi: venerdì 4 febbraio da dove si trova lavoro, casa, ovunque potrebbe mettere un calzino diverso dall'altro e vivere la giornata così

Fatevi una foto, pubblicatela sulla nostra pagina Facebook, sulla vostra, su Instagram, insomma dove vi piace e scrivete #calzinispaiati.

Vi aspettiamo allora con i vostri calzini spaiati da casa, dal lavoro, da scuola, in autobus, al mare o in montagna, vicini o lontani.

La giornata dei calzini spaiati ha il semplice desiderio di raggiungere e raggruppare in un unico grande sorriso colorato tutte le persone che si sentono un po' spaiate, come noi”.

Un po' di storia

L'idea è nata in una scuola primaria, a Terzo di Aquileia in Friuli, dai bambini e dalla loro maestra Sabrina. Qualche anno dopo, insieme ad alcune amiche nasi rossi Claun, la giornata è arrivata anche su Facebook per essere condivisa con gli amici, gli amici degli amici e chiunque abbia deciso di partecipare.

In questi anni abbiamo raggiunto scuole, squadre sportive di ogni disciplina, uffici, famiglie, gruppi, neonati e persone senza età.

Nove anni fa è approdata su Facebook e per otto splendide giornate abbiamo colorato la giornata un po' ovunque e grazie al passaparola e ai social ,sono arrivate a noi e sono state pubblicate migliaia di foto di persone a cui l'idea è piaciuta.

Tanta bellezza in tante foto; ne abbiamo viste a migliaia e ci siamo commosse.

Così, abbiamo pensato di riproporla ogni anno a febbraio, per sorridere un po' insieme”.

