Giornata internazionale del caffè: a Padova si festeggia con un espresso omaggio al Caffè&Caffè

Espresso omaggio nel locale Caffè&Caffè di Piazza del Santo 22 a Padova nella mattinata di giovedì 1° ottobre. La bella caffetteria che sa sempre stupire con nuove proposte, festeggia così la Giornata Internazionale del Caffè che è stata istituita nel 2015 in occasione di Expo a Milano. Da allora ogni anno tutto il mondo celebra la bevanda più amata e riconosce l’impegno di tante persone - dai coltivatori ai baristi - che lavorano per offrire un prodotto di qualità, di cui ogni giorno si consumano 3 miliardi di tazzine a ogni latitudine.

L'esperesso offerto

L’espresso offerto da Caffè&Caffè è realizzato con la miscela Action Espresso Bio di Caffè Milani: pregiata perché la compongono caffè arabica di alta qualità, provenienti da agricoltura biologica senza l’impiego di prodotti chimici e con un basso contenuto di caffeina. I baristi sono a disposizione di chiunque voglia conoscere da vicino questa miscela, scoprirne la piacevole freschezza accompagnata da note di fiori e frutta fresca e un insolito retrogusto di tabacco.

Il caffè

Tutto questo in una tazzina? Certo: un buon caffè è davvero uno scrigno di aromi e piacevoli sorprese per il gusto e l’olfatto. Provare per credere.

Gli sconti

La latta da chilo di Action Espresso Bio si fa notare accanto alla macchina espresso grazie al fondo di un bel giallo solare sul quale spiccano altri colori legati alla natura: il verde di prati e foglie e il blu dell’acqua e del cielo. Queste coordinate portano anche a individuare le confezioni in lattina da 125 grammi macinato o da 12 capsule compatibili Nespresso o, ancora, il sacchetto da 200 grammi di caffè in grani: saranno in offerta a un prezzo scontato per tutto il mese di ottobre.

La società

Caffè Milani è una torrefazione con sede a Lipomo (CO). Nata nel 1937 dalla passione di Celestino Milani, l’azienda è da sempre molto attenta all’intero processo produttivo, con una scrupolosa selezione delle varietà di caffè più pregiate, importate direttamente dai luoghi di origine, e processi consapevoli di tostatura e miscelazione. Oggi la torrefazione è guidata dal figlio Pierluigi coadiuvato dai figli Elisabetta e Mattia, rappresentanti della terza generazione. Prodotti di punta della torrefazione sono le miscele Gran Espresso e Action Espresso Bio, il decaffeinato Cuoril, la linea di caffè monorigine Puro, le miscele e le singole origini in capsule e cialde.

Ulteriori info

