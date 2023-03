Giornata mondiale dell’acqua, le iniziative di AcegasApsAmga, acquevenete e Viacqua

Il 22 marzo è la giornata mondiale dedicata all’acqua. La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, all’interno delle direttive dell’Agenda 21: il tema di quest’anno è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. AcegasApsAmga, acquevenete e Viacqua organizzano insieme una serie di eventi che accompagneranno i cittadini in vista di questa ricorrenza, con lo scopo di stimolare sul territorio una maggior consapevolezza riguardo lo stato della risorsa idrica.

L’obiettivo è quello di promuovere momenti di divulgazione, cultura e riflessione sull’importanza dell’acqua per l’ecosistema e per la salute delle persone, toccando con mano la sua gestione quotidiana inserita nel territorio di riferimento. In un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti, le utility del settore idrico aprono le proprie porte spiegando con trasparenza ai cittadini i segreti di questo bene prezioso, analizzando lo scenario attuale e i possibili sviluppi futuri. In programma, infatti, ci sarà un convegno con esperti del settore a cui seguiranno alcune visite guidate e aperte a tutti in quell’ampia area naturalistica che sta prendendo la forma di un vero e proprio “parco dell’acqua” racchiuso tra l’oasi di Villaverla e le Risorgive del Bacchiglione, a Dueville (Vicenza).

Sabato 18 marzo, il convegno “La risorsa idrica in Veneto: tendenze attuali e prospettive future”

Il programma di eventi legati alla risorsa idrica inizia sabato 18 marzo 2023, quando dalle 11.30 alle 13 si svolgerà il convegno “La risorsa idrica in Veneto: tendenze attuali e prospettive future”, all’interno delle Risorgive del Bacchiglione, in via Bissolati 7 a Dueville. L’evento è organizzato da Acqua in rete Bacchiglione, rete di imprese composta da AcegasApsAmga, acquevenete e Viacqua. Relatore principale sarà Marco Marani, docente dell’Università di Padova esperto in idrologia e, a testimoniare i progetti e le iniziative dei rispettivi territori saranno Roberto Gasparetto, Amministratore Delegato di AcegasApsAmga, Piergiorgio Cortelazzo, presidente di acquevenete, e Giuseppe Castaman, presidente di Viacqua.

Sarà possibile seguire l’evento in presenza registrandosi a questo indirizzo: https://bit.ly/3Zo9YxL

Nel pomeriggio visita al Parco dell’Acqua di Dueville

Sabato 18 marzo la giornata proseguirà, dalle 15 alle 17, con la visita guidata al parco dell’Acqua dell’area vicentina, gestito da AcegasApsAmga e Viacqua, all’interno dell’Oasi di Villaverla e delle Risorgive del Bacchiglione.

Per prenotare la visita e la propria fascia oraria di preferenza è richiesta la prenotazione tramite i seguenti link: gruppo 1 ore 15 https://bit.ly/3ycTNaH, gruppo 2 ore 15.30 https://bit.ly/3JdTUJ8

Domenica 19 marzo visita agli impianti di Padova e Vicenza

La giornata del 19 marzo sarà una sorta di open day degli impianti idrici per tutti i cittadini curiosi e interessati a conoscere i segreti dell’acqua di Padova, Vicenza e provincia e a comprendere come funziona la gestione idrica di questo bene prezioso.

AcegasApsAmga aprirà le porte dei propri impianti di Padova per visitare il Centro Idrico Brentelle, dove sono previste 2 visite da 90 minuti circa con partenza alle 9.30 e alle 11 (per informazioni, disponibilità e iscrizioni scrivere a info@agenziaglamour.it) e il Depuratore di Ca’ Nordio, dove sono previste sempre 2 visite da 90 minuti circa con partenza alle 9 e alle 11 (per richiedere la partecipazione compilare il form al seguente link).

maggiori informazioni per gli impianti aperti di AcegasApsAmga sono consultabili sul sito internet della multiutility all’indirizzo: https://www.acegasapsamga.it/chi_siamo/comunicazione_media/comunicati/pagina1326.html

Per quanto riguarda gli impianti della zona della bassa padovana, acquevenete si prepara ad accogliere i visitatori al Depuratore di Monselice e, allargando l’iniziativa anche al territorio del Polesine, al Depuratore di Sant’Apollinare, alla Centrale di Potabilizzazione di Boara Polesine e alla Centrale di Potabilizzazione di Ponte Molo. Per ciascuno dei quattro impianti, sono previste quattro visite guidate con partenza alle 8.30, 9.30, 10.30 e 11.30. I posti sono limitati: è richiesta l’iscrizione, da effettuare entro il prossimo 13 marzo compilando il form disponibile nel sito https://www.acquevenete.it/ (è sufficiente cliccare sul banner a inizio pagina).

Nel vicentino, infine, Viacqua propone le visite agli impianti idrici di Bertesina a Vicenza (form di prenotazione al link https://forms.office.com/e/v9Xzcp6177) e Spagnago di Cornedo Vicentino (form di prenotazione al link https://forms.office.com/e/CKeGeC3WhK), oltre ai due depuratori di Schio (form di prenotazione al link https://forms.office.com/e/zw3xwJunEg) e Grisignano di Zocco (form di prenotazione al link https://forms.office.com/e/mMNXAtNFzr).

Chi è Acqua in rete Bacchiglione

Acqua in Rete Bacchiglione è la rete costituita da Viacqua, acquevenete e AcegasApsAmga per rafforzare e migliorare il servizio idrico nell’ambito territoriale Bacchiglione. Una collaborazione che si realizza anche tramite la presentazione di progetti comuni per accrescere la capacità innovativa, l’efficienza e la competitività dei gestori attraverso lo scambio di informazioni e sviluppando collaborazioni per razionalizzare i processi, creare economie di scala e conseguire obiettivi strategici per la gestione e la tutela della risorsa idrica.