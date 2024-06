26 giugno, giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga

Orario non disponibile

Il 26 giugno ricorre la Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, istituita nel 1987 dall'Assemblea delle Nazioni Unite. In occasione della giornata, Comuni e realtà territoriali aderenti al progetto nazionale e alla carta di intenti della Rete Elide condividono unitariamente lo slogan "Support, not punish".

Adesione del comune di Padova

Il Comune di Padova ha aderito alla rete Elide nell’ottobre 2023. Il progetto, nato nel 2022, ad oggi vede coinvolte, oltre a Padova, le città di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Comune e città metropolitana di Roma, Comune e città metropolitana di Torino oltre al Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza CNCA, e CGIL. Rete Elide, è la Rete delle Città Italiane per l’innovazione delle politiche sulle droghe, costituita con lo scopo di permettere agli amministratori degli enti aderenti di condividere esempi di buone pratiche nella gestione dei fenomeni sociali legati all’uso di droghe, nonché quello di divulgare informazioni e di sperimentare esperienze condivise al fine di realizzare una maggiore coesione sociale che fornisca tutele a tutte le fasce della popolazione, anche a quelle più fragili.

Punire non conviene è, dunque, messaggio e fil rouge della Giornata che lega ed esprime l'impegno costante degli appartenenti alla Rete e che, quest'anno, è stato scelto per accompagnare le iniziative organizzate e diffuse nei diversi territori, tutte volte a promuovere e a sostenere la competenza, l'importanza dei servizi di riduzione del danno e l'interesse per la salute delle persone che usano droghe.

Il punto informativo sul Liston

Focus della giornata, a Padova, saranno pertanto le proposte alternative alla repressione per un governo sociale dei consumi di droghe. Mercoledì 26 sul Liston, di fronte a Palazzo Moroni, sarà presente un punto informativo gestito da Route4, unità di strada della Cooperativa COSEP. Un momento di comunicazione, intriso di consapevolezza, lungo un giorno intero per sensibilizzare l'opinione pubblica sui consumi psicoattivi, sui percorsi di prevenzione, sulla riduzione del danno, sulle dipendenze alla presenza degli operatori dell’unità di strada che distribuiranno materiale di approfondimento sui servizi dedicati. Nel pomeriggio, dalle ore 17 alle ore 18, al desk sarà presente anche l’assessora al Sociale, Margherita Colonnello.

«È sempre più importante adottare un approccio sociale, di salute pubblica, di mediazione sociale tra i cittadini, per affrontare il fenomeno del consumo di sostanze e della tossicodipendenza, fenomeno complesso e globale – dichiara l’assessora al Sociale, Margherita Colonnello – in quanto è ormai evidente che la sola risposta repressiva è poco utile a contenere i fenomeni. Il nostro contributo lo offriamo, innanzitutto, partecipando attivamente alla rete che coinvolge altre città italiane con la certezza che un confronto su questo tema sia quanto mai necessario per affrontare situazioni presenti sia a Padova che altrove. Il nostro obiettivo – conclude – è porre al centro dell’attenzione delle nostre politiche attive il benessere e la salute dei più giovani puntando su azioni di prevenzione dove consapevolezza e un modello di sicurezza siano alla base della regolazione sociale dei fenomeni».

